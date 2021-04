Vijest o osnivanju nogometne Superlige u kojoj bi igrali najbolji i najbogatiji europski klubovi izazvala je pravu buru u nogometnoj zajednici, a i šire.

U Superligi bi sudjelovali španjolski Real Madrid, Barcelona i Atletico Madrid, zatim engleski Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City i Manchester United te talijanski Juventus, Milan i Inter. Oni su pozvali PSG, Bayern i Borussiju Dortmund da im se priključe, ali ta tri kluba su ih, prema više izvora, odbili.

Utakmice bi se igrale tijekom tjedna, a klubovi bi vikendom nastupali u svojim nacionalnim prvenstvima. Sezona bi počinjala u kolovozu te bi klubovi bili podijeljeni u dvije skupine po 10 momčadi. U ligaškom djelu svaka bi momčad odigrala 18 utakmica, a onda bi po tri najbolje iz obje skupine ušle direktno u četvrtfinale. Njima bi se kroz doigravanje priključile još dvije momčadi koje su u ligaškom dijelu završile na četvrtom i petom mjestu. U nokaut-fazi igrale bi se dvije utakmice, doma i u gostima, a finalni susret bio bi na neutralnom terenu.

Dogovor o osnivanju Superlige postignut je u nedjelju, a predsjednik Real Madrida Florentino Perez izabran je za čelnika te lige. Ligom bi upravljalo 15 osnivača (klubova), koji bi imali zajamčeno mjesto u Superligi. Još pet klubova bi se kvalificiralo za tu ligu temeljem rezultata u nacionalnim prvenstvima.

Talijanski mediji objavili su da je stalnim članovima (osnivačima) obećano 350 milijuna eura da se uključe u projekt.

Također, Corriere dello Sport je objavio da je DAZN bio uključen u pregovore, ali kompanija je to demantirala u službenom priopćenju. DAZN je globalna kompanija koja ima prava na prijenos brojnih vrhunskih sportskih natjecanja, koje korisnici koji se pretplate na njihove sadržaje mogu pratiti putem "video streaminga". Osnovan je 2015. u Londonu, a djeluje u 200 država i teritorija. Prije nešto više od dvije godine procijenjeno je da je vrijednost DAZN-a oko 3,5 milijarde eura. Preko DAZN-a možete gledati Ligu prvaka, Europsku ligu, englesku Premier ligu, španjolsku Primeru, Bundesligu, talijansku Serie A, francusku Prvu ligu i još brojna druga natjecanja.

UEFA je oštro reagirala na vijest o pokretanju Superlige, te je u suradnji s engleskim, španjolskim i talijanskim nogometnim savezom uputila oštro priopćenje u kojima je zaprijetila drastičnim kaznama. UEFA je zaprijetila odmetnutim velikanima da će ih izbaciti iz domaćih i ostalih europskih natjecanja ako pokrenu svoju ligu, a njihovim bi se igračima mogla uskratiti prilika da igraju za svoje reprezentacije.

Najtrofejniji britanski nogometni trener Alex Ferguson (79) kritizirao je ideju o Superligi, kazavši da je to korak unatrag od 70 godina kada je u pitanju europski klupski nogomet.

I britanski premijer Boris Johnson osudio je klubove koji su osnovali Superligu, kazavši da je to vrlo štetno za nogomet. Ocijenio je da bi to bio udarac u srce domaćeg nogometa, te je pozvao engleske klubove da odustanu od Superlige, te da prije bilo kakvih koraka prema takvoj ligi moraju to obrazložiti svojim navijačima i široj nogometnoj zajednici. Johnson je napomenuo da će sportske institucije koje će se boriti protiv Superlige imati podršku britanske vlade.

Udruga Europskih nogometnih klubova (ECA) održala je hitan sastanak u nedjelju kojemu je predsjedavao izvršni direktor Ajaxa i bivši golman Edwin van der Sar, objavio je BBC. ECA je na sastanak pozvala i klubove koji osnivaju Superligu, ali nitko se nije odazvao. U priopćenju ECA ističe da se oštro protivi Superligi, koje bi trebalo biti natjecanje zatvorenog tipa, samo za odabrane.

Projekt Superlige u suprotnosti je s europskim vrijednostima, različitosti i uključivosti, ocijenio je u ponedjeljak potpredsjednik Europske komisije Margaritis Schinas na Twitteru.

- Moramo braniti europski model sporta utemeljen na vrijednostima, na različitosti i uključivosti. Ne dolazi u obzir da bude rezerviran za nekoliko bogatih i moćnih klubova koji žele prekinuti veze s nacionalnim savezima - napisao je Schinas, povjerenik za promicanje europskog načina života.