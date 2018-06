Dankinjo, znaj, svemu je kraj! Vidimo se u osmini finala SP-a

Ako ne bude nekakvog velikog iznenađenja, Hrvatska će za četvrtfinale Svjetskog prvenstva igrati protiv Danske u Nižnjem Novgorodu u nedjelju u 20 sati.

Danska i Francuska odigrale su 0-0, jedina je to utakmica koja je na SP-u završila tim rezultatom, a remi je jednima i drugima značio prolazak. Bila je to prava kamilica na terenu, gol ne bi zabio da se igralo do petka, živa dosada, za razliku od nje.

Foto: Reuters/PIXSELL

Dok će se Modrić i Eriksen u nedjelju u Nižnjem Novgorodu boriti na sredini terena, bit će jako vruće i na tribinama, budite sigurni u to. Hrvatice su na glasu kao jedne od najljepših navijačica, ali i Danci se imaju čime pohvaliti.

Jedna od najzanimljivijih stvari na utakmici Danske i Francuske na Lužnjikiju bila je baš ona, vatrena Dankinja kojoj se, namjerno ili ne, majica stalno spuštala.

Spuštali su se i objektivi fotoreportera...

Foto: David Klein/Press Association/PIXSELL

Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Foto: MAXIM SHEMETOV/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Foto: David Klein/Press Association/PIXSELL

POGLEDAJ NAVIJAČKI HIT: MOJA CROATIA

Sada napokon i ti možeš nositi majice iz najslušanijeg navijačkog spota "Moja Croatia". Od danas ih možeš kupiti na stranici ŽUTI KLIK.

Zgrabi svoju majicu što prije jer zalihe su ograničene!

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.