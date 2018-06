Hrvat Mile Jedinak zabio za australski bod protiv Danske!

Goool! Nismo dugo trebali čekati na prvi gol na utakmici. Sjajno su kombinirali Danci, a tu akciju je golom okrunio Eriksen.

Jorgensen je lijepo dodao jednu loptu po zraku za igrača Tottenhama, a on je bez razmišljanja lijevom nogom iz voleja raspalio po golu. Lopta je ušla pod prečku. Golman Australije nije imao nikakve šanse da ovo obrani.

