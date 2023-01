Danski izbornik: Hrvati su baš bili nasilni, znali smo da će tući

Danski pivoti dodavali su se Marinom Šipićem na crti, potezali ga za dres, hrvali se s njim. Sve bez kazne. Španjolski suci pokazali su hrvatskim rukometašima nekoliko sumnjivih isključenja, u završnici imali i nekoliko dvojbenih odluka. No, Danci su si ipak dali za pravo da se požale na suđenje.

Hrvatska je konačno odigrala utakmicu kakvu smo zazivali, vodila cijelu utakmicu, ali na kraju remizirala s Danskom i 32-32 te praktički se oprostila od četvrtfinala Svjetskog prvenstva. Čvrsto i agresivno igrali smo od prve minute, nezaustavljivi Cindrić, fenomenalni Šipić i nepogrešivi Filip Glavaš trpali su Landinovu mrežu. Pokazali smo gard, onako kako bismo trebali igrati svaku utakmicu, no nažalost, to na kraju nije bilo dovoljno.

Foto: PIXSELL

Bila je to utakmica puna tenzija, čemu su još malo i doprinijeli španjolski suci. Navodno je i Neymar ljubomoran na Mathiasa Gidsela koji se bacao bolje od njega. Padao je na parket nakon svakog klasičnog rukometnog kontakta, kao da ga je autobus pogodio. Možda je sjajan igrač, ali fali mu fair-play i poštovanje prema velikanima. Domagoj Duvnjak ga je faulirao u prvom poluvremenu, danski desni vanjski uhvatio se za lice i posložio na pod kao metar drva. Dule je dobio dvije minute.

Foto: PIXSELL

Bio je to malo čvršći prekršaj, no hrvatski kapetan nije ga niti taknuo po licu. Danac je to još dodatno izdramatizirao. Duvnjak, kakav je gospodin, odmah mu se ispričao, no Gidsel ga je odbio i pogledati. U nastavku utakmice naglašavao je svaki kontakt, pokušavši iznuditi novo isključenje.

Foto: PIXSELL

Danski izbornik Nikolaj Jacobsen smatra kako su suci Hrvatskoj puštali čvrstu igru i da smo bili prenasilni. Možda onda bolje da se bave kriketom, gdje nema kontakta.

- Mislim da su Hrvati bili jako nasilni, posebno prema Mathiasu. Bila je to jako teška utakmica za tog mladića. Zbog toga smo morali često igrati 7 na 6, da unesemo malo više mirnoće u utakmicu i ritam. Uspjeli smo u tome. Bila je to kaotična utakmica i možemo reći da je remi fer rezultat - kazao je danski izbornik.

Foto: PIXSELL

Prema njegovim riječima, to izgleda kao da su hrvatski rukometaši izmlatili Dance i maltretirali ih na parketu. No, nije baš tako bilo. Izbatinali su oni i 'kauboje', nekoliko puta se i izvukli bez kazne.

- Mi igramo drugačiji rukomet, za moj ukus je ovo bilo prenasilno. Ne slažem se s kriterijem koji su zauzeli španjolski suci. Znali smo da će nas Hrvati tući. Njihova najveća šansa bila je igrati vrlo agresivnu igru s puno kontakta, samo su nam se tako mogli približiti - kazao je on.

