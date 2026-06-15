Dany iz Gvatemale zaluđen je Modrićem: 'Luka, dođi u moj restoran! Želim ti kuhati...'
Dany, simpatični vlasnik restorana u Alexandriji, obožava Hrvatsku: ‘Bio bih najsretniji na svijetu da upoznam Luku Modrića, svi mu se dive u mojoj Gvatemali’
Jednu od najvećih hrvatskih zastava u Alexandriji ovih smo dana vidjeli na prozoru LaPluma Coffee & Wine bara, još jednog lokalnog ugostiteljskog objekta koji se dodatno posvetio privlačenju gostiju tijekom Svjetskog prvenstva u SAD-u. U ovom se lokalu mogu pratiti sve utakmice Mundijala, a posebnost ponude je i simpatična "akcija". Ako dođete u dresu bilo koje reprezentacije i ona zabije gol dok ste u kafiću, domaćini vas počaste dodatnim pićem.