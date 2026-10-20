Pogledajte kako izgleda stadion Šahtara nakon bombi. Srna: Mi smo beskućnici već 12 godina

Šahtar i Inter odmjerit će snage u trećem kolu Lige prvaka, a Talijani su okrenuli broj legende "vatrenih", Darija Srne (44). Sportski direktor ukrajinskog kluba i bivši kapetan hrvatske reprezentacije razgovarao je za Calciomercato, a među ostalim otkrio je kojeg bi hrvatskog nogometaša najradije doveo u svoju momčad.

Srna nije dvojio kada je dobio pitanje o pojačanjima iz Serie A. Prvi izbor bio bi mu Luka Modrić, s kojim je godinama blizak.

- Kada bih imao priliku dovesti nekog iz Italije, prvo bih odabrao Luku Modrića, to je moj brat. Nakon toga, tu bi u igri bili Barella ili Calhanoglu. U Italiji ima puno odličnih igrača - rekao je Srna.

Zagreb: Nogometaši Šahtara odradili trening na Maksimiru | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Osvrnuo se zatim na svoju momčad i Inter.

- Imamo svoj sustav igre i pokušat ćemo igrati svoju igru. Sigurno nećemo ostati u defenzivi. Poznavajući Ardu, našu momčad i naše igrače, pokušat ćemo igrati nogomet i dati sve od sebe kako bismo ostvarili pozitivan rezultat. Što se tiče Chivua, on je mlad i izvanredan trener. Bio je sjajan igrač, postigao je dobre rezultate u Parmi, a sada radi sjajan posao s Interom. Jako ga poštujemo - rekao je pa dodao:

- Inter nije zaslužio imati nula bodova nakon prve dvije utakmice. Nisu imali sreće. Čak je i Kolarov, koji je Chivuov pomoćnik i moj prijatelj, igrao za velike klubove, ima ogromno iskustvo i također pomaže Chivuu. Imaju izvanrednu momčad i jednako izvanredan trenerski stožer.

Ipak, razgovor je dobio mnogo ozbiljniji ton kada se Srna osvrnuo na rat zbog kojeg je Šahtar još 2014. godine ostao bez svojeg grada, stadiona i trening-centra. Klub od tada ne može igrati i trenirati u svojem domu u Donjecku.

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- Ostali smo bez svojeg doma te 2014., ostali smo bez Donbas Arene, bez našeg grada, bez našeg trening centra. Mi smo beskućnici već 12 godina. Za nas je rat počeo 2014. u Donjecku. Živimo u teškim uvjetima iz dana u dan gotovo pet godina, bombe, rakete, nedužni ljudi koji umiru, djeca koja umiru, to je užas - istaknuo je.

Srna je pritom zahvalio Italiji na potpori Ukrajini i naglasio koliko je važno da međunarodna zajednica nastavi pomagati njegovoj zemlji.

"Ukrajina je nevjerojatna zemlja, njezini ljudi su nevjerojatni. Treba im podrška, nadamo se da će rat doći kraju. Ponosni smo zbog toga što predstavljamo ukrajinski nogomet, ali treba biti više ukrajinskih klubova - zaključio je Srna.