Darijo Srna: Uefa je učinila sve kako bi nam pomogla, a Fifa nas je, s druge strane, uništila!

Ruska invazija na Ukrajinu počela je u ranim jutarnjim satima 20. veljače ove godine, no za mnoge Ukrajince taj rat je počeo puno, puno ranije. Kao i za Šahtar iz Donjecka, koji je 2014. iseljen iz svog grada. Šahtar u srijedu gostuje kod Real Madrida, a tim je povodom njegov sportski direktor, bivši kapetan hrvatske reprezentacije Darijo Srna, dao intervju za Marcu.

- Morali smo napustiti Donjeck, naš dom, naš stadion, naš sportski grad 2014. godine. Preselili smo u Kijev i, kad smo se prilagodili, započeo je novi rat. Teško je objasniti naš život od tada do danas. Mi smo klub bez sjedišta i to je najbolnije. Moja kći me zove i kažem joj da sam jedan dan u Kijevu, drugi u Londonu. Ponekad se probudim i ni sam ne znam gdje sam...

Potom je nahvalio Aleksandra Čeferina i njegovu organizaciju (Uefa), dok se obrušio na Giannija Infantina i njegove suradnike iz Fife. Naime, okosnicu momčadi uoči rata činili su stranci, ponajviše Brazilci. Zbog rata je Šahtar izgubio čak 14 igrača, a za veliku većinu njih Šahtar neće dobiti baš ni jedan euro.

- Uefa je preko Čeferina učinila sve što je mogla kako bi pomogla nama i ukrajinskom nogometu. Fifa nas je, s druge strane, uništila. Nije nas zaštitila ni u jednom trenutku. Da su Real Madrid, Sevilla, Barcelona ili Bayern bili u našoj situaciji, siguran sam da bi im brzo pomogli - konstatirao je pa dodao:

- Imali smo 14 stranaca čija je tržišna vrijednost bila između 150 i 200 milijuna eura, a dozvoljeno im je da odu na posudbe bez zamrzavanja ugovora. Solomon i Tete imali su još godinu i pol ugovora, otišli su u Fulham i Lyon, a kad se vrate, imat će samo još šest mjeseci i moći će otići besplatno. To je neprihvatljivo.

Za kraj je Srna otkrio svoju želju...

- Nadamo se da ćemo se vratiti u Donjeck. Vjerujemo u to. Nastavit ćemo se boriti za to, i pobijedit ćemo.

