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SLOMIO NOS TRENERU

Ovo je napadač na Veldina Karića! Ranije je udario suca. Godinama drma Marsonijom

Piše 24sata,
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Ovo je napadač na Veldina Karića! Ranije je udario suca. Godinama drma Marsonijom
Foto: NK MARSONIA
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Šok u Marsoniji: Dario Jurević osumnjičen da je šakom u lice napao trenera Veldina Karića nakon poraza, a Karić je završio s prijelomom nosa

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Dario Jurević osumnjičen je za fizički napad na trenera Marsonije Veldina Karića. Njegovo se ime povezivalo i uz fizički napad na nogometnog suca prije dvije godine.

Nakon poraza Marsonije od Đakovo Croatije rezultatom 4-0, u hodniku ispred svlačionica dogodio se incident. Bivši hrvatski reprezentativac i sadašnji trener brodskog kluba Veldin Karić fizički je napadnut nedugo nakon posljednjeg sučevog zvižduka.

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Prema dostupnim informacijama, do Karića je prišao Dario Jurević, otac mladog igrača Mateja Jurevića koji na toj utakmici nije ulazio u igru. Navodno nezadovoljan statusom svog sina u momčadi, zatražio je objašnjenje od trenera prve momčadi.

Karić je prema navodima odgovorio da će mladić dobiti priliku kada se dokaže radom te da je sastavljanje momčadi njegov posao. Nakon kraćeg razgovora uslijedio je fizički sukob u kojem je osumnjičeni udario trenera šakom u lice.

Trener je zadobio ozljede lica, a prvi mu je u pomoć priskočio predstavnik domaće momčadi Antun Labak. Policija je brzo reagirala i privela osumnjičenog u postaju na daljnju obradu.

Raniji incidenti u klubu

Jurevićevo ime poznato je u slavonskobrodskim nogometnim krugovima. Tijekom prošlih godina obnašao je različite funkcije, a mediji su ga predstavljali kao novog izvršnog predsjednika Marsonije te kasnije i u ulozi sportskog direktora kluba.

Njegovo se ime spominjalo uz incident iz listopada 2024. godine. Nakon prvenstvene utakmice Marsonije i Jadrana iz Luke Ploče, koja je završila rezultatom 1-1, u klupskim prostorijama napadnut je glavni sudac Zvonimir Radonić.

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Tadašnje policijsko izvješće navodi da je osumnjičeni prvo vikao na suca, zatim ga pljunuo, a na kraju i udario šakom u glavu. Policija je tada reagirala uhićenjem, a sud je odredio zabranu posjećivanja klupskih prostorija u trajanju od osam dana.

​- Sustav je osmišljen kako bi bilježio sve takve događaje i nije moguće incident zataškati - objasnio je tada Mario Galović iz županijske Komisije nogometnih sudaca.

Taj napad nije bio evidentiran u prvotnom službenom zapisniku utakmice, a Hrvatski nogometni savez ogradio se tvrdnjom da napadač nije službena osoba kluba. Ipak, lokal mediji objavili su fotografije na kojima Jurević službeno predstavlja nove igrače.

U poslovnoj evidenciji Fine naveden je i obrt JURA prijevoz, registriran u Slavonskom Brodu 20. siječnja 2021. godine, čiji je nositelj Dario Jurević. Djelatnost obrta obuhvaća cestovni prijevoz, no zasad nije neovisno potvrđeno da je riječ o istoj osobi koja se spominje u incidentima povezanima s Marsonijom.

Prema podacima poslovne baze CompanyWall, Dario Jurević naveden je i u ranijim upravljačkim podacima Marsonije, uz evidentirani prestanak statusa 28. studenoga 2025. godine. Prema neslužbenim informacijama, Jurević je još sredinom kolovoza obnašao dužnost sportskog direktora Marsonije. To potvrđuje i objava na službenoj Facebook stranici kluba, na kojoj je prikazan tijekom potpisivanja ugovora s tada novim igračem Brunom Bujanom.

Ozljeda trenera Marsonije

Napad na Veldina Karića izazvao je brojne reakcije u sportskoj javnosti. Karić je tijekom karijere ostavio trag igrajući za Marsoniju, zagrebački Dinamo, Torino i varaždinski Varteks.

U varaždinskom prvoligašu činio je poznati napadački tandem s Miljenkom Mumlekom. Njegova igra na terenu donijela mu je tri nastupa za hrvatsku nogometnu reprezentaciju.

Karić je nakon udarca u Đakovu završio na pretragama u bolnici, gdje su liječnici utvrdili tjelesnu ozljedu u vidu prijeloma nosa. Marsonia se već neko vrijeme bori s financijskim i organizacijskim problemima, a ovaj novi slučaj dodatno otežava situaciju u klubu. Očekuju se daljnji potezi policije i nadležnih institucija po završetku istrage.

*uz korištenje AI-a
 

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