Dario Melnjak nakon debija u 'repki', donio pobjedu Rizesporu

Dario Melnjak (26) je nogometaš iz Krkanca koji je prije dva mjeseca debitirao za "vatrene" iako je tada Hrvatska poražena od Tunisa 2-1. S druge strane, Dario je odlično otvorio novu sezonu u najvišem rangu turskog nogometa.

Njegov Rizespor u prvom kolu gostovao je kod Gençlerbirliğija i slavio je s minimalnih 1:0, a pobjedu momčadi iz Rize donio je baš Dario Melnjak majstorskim golom u 66. minuti.