Šarić u polufinalu Istoka: Došlo je naše vrijeme, idemo po titulu

Po prvi put od 2012. godine Philadelphia 76ers izborila je drugi krug doigravanja. U petoj utakmici prvog kruga Phila je pobijedila Miami 104-91 i pred svojim navijačima najavila velike stvari.

- Kažu da smo momčad budućnosti, no ja mislim da je naše vrijeme već stiglo. Imamo jako dobru priliku u borbi za naslov. Imamo fantastičnu momčad, jako puno odličnih igrača, mislim da nam nitko više ne treba. Kad usporedim druge momčad i nas, jasno mi je da imamo sjajnu momčad punu talenta i priliku za velike stvari. Svi u svlačionici smo prijatelji, volimo igrati jedni s drugima, ovo je posebna momčad - rekao je Joel Embiid i tako neizravno odgovorio na česte upite medija i navijača može li na ljeto u sjajne Sixerse doći i LeBron James.

Veliku utakmicu sinoć je odigrao JJ Redick s 27 koševa od čega pet trica. Na double-double učinku bile su dvije zvijezde Sixersa, Embiid (19 koševa, 12 skokova) i Ben Simmons (14 koševa, 10 skokova). Dario Šarić utakmicu je završio sa osam koševa, pet asistencija i pet skokova.

- Nama je sve ovo novo. Prije dvije godine ova momčad je pobijedila 10 utakmica, 28 prošle sezone... Ove sezone četiri smo puta mijenjali naše ciljeve. Prvi je bio da uđemo u playoff, pa da pobijedimo u 50 utakmica, pa da uspijemo ugrabiti prednost domaćeg terena, pa da budemo treći... Sjećam se da smo sanjali da barem pobijedimo u prvom krugu, a sad nitko od nas više nije zadovoljan s time, želimo više... Gladni smo pobjeda, želimo još toga i to je bit ove momčadi - rekao je JJ Redick.

