Dario Šarić ubacio 10 poena u pobjedi Sacramenta! Ivica Zubac skroman u slavlju LA Clippersa

U NBA se i dalje igraju predsezonske utakmice, a Los Angeles Clippersi Ivice Zubca su sinoć u San Franciscu sa 106-103 pobijedili Golden State Warriorse, dok su Sacramento Kingsi Darija Šarića sa 117-116 nadigrali u u Crypto.com Areni Los Angeles Lakerse.

Zubac je odigrao nešto manje od 17 minuta i u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s dva koša (šut iz igre 1/3), tri skoka, dvije asistencije i dvije ukradene lopte. Najbolji strijelac Clippersa s 25 ubačaja bio je Kobe Sanders, dok je kod Warriorsa najbolji bio Steph Curry s 20 pogodaka.

Dario Šarić je pobjedi Sacramento Kingsa nad Los Angeles Lakersima pridonio s 10 koševa (šut iz igre 3/6, trice 2/5) i šest skokova. Dennis Schroeder je bio najučinkovijiti u redovima Sacramenta s 25 koševa. Kod Lakersa, najviše je koševa, 31, zabio Slovenac Luka Dončić, dodavši tome još pet skokova i devet asistencija.

Foto: Sergio Estrada/REUTERS

Nova NBA sezona počinje 21. listopada, a otvaraju je Houston Rocketsi protiv Oklahoma City Thundera te Golden State Warriorsi protiv Los Angeles Lakersa. Zupčevi Clippersi prvu utakmicu igraju 22. listopada u Salt Lake Cityju protiv Utah Jazza, a Šarićevi Kingsi u Phoenixu protiv Sunsa.