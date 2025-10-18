Obavijesti

Sport

Komentari 1
PRIPREMNE UTAKMICE

Dario Šarić ubacio 10 poena u pobjedi Sacramenta! Ivica Zubac skroman u slavlju LA Clippersa

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Dario Šarić ubacio 10 poena u pobjedi Sacramenta! Ivica Zubac skroman u slavlju LA Clippersa
2
Foto: Jonathan Hui/REUTERS

Nova NBA sezona počinje 21. listopada. Zupčevi Clippersi prvu utakmicu igraju 22. listopada u Salt Lake Cityju protiv Utah Jazza, a Šarićevi Kingsi u Phoenixu protiv Sunsa

U NBA se i dalje igraju predsezonske utakmice, a Los Angeles Clippersi Ivice Zubca su sinoć u San Franciscu  sa 106-103 pobijedili Golden State Warriorse, dok su Sacramento Kingsi Darija Šarića sa 117-116 nadigrali u u Crypto.com Areni Los Angeles Lakerse.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Završio je spektakl za Dražena: Hrvatska izgubila u večeri prepunoj predivnih uspomena 00:58
Završio je spektakl za Dražena: Hrvatska izgubila u večeri prepunoj predivnih uspomena | Video: 24sata/Video

Zubac je odigrao nešto manje od 17 minuta i u pobjedi svoje momčadi sudjelovao s dva koša (šut iz igre 1/3), tri skoka, dvije asistencije i dvije ukradene lopte. Najbolji strijelac Clippersa s 25 ubačaja bio je Kobe Sanders, dok je kod Warriorsa najbolji bio Steph Curry s 20 pogodaka.

Dario Šarić je pobjedi Sacramento Kingsa nad Los Angeles Lakersima pridonio s 10 koševa (šut iz igre 3/6, trice 2/5) i šest skokova. Dennis Schroeder je bio najučinkovijiti u redovima Sacramenta s 25 koševa. Kod Lakersa, najviše je koševa, 31, zabio Slovenac Luka Dončić, dodavši tome još pet skokova i devet asistencija.

NBA: Preseason-Los Angeles Clippers at Sacramento Kings
Foto: Sergio Estrada/REUTERS

Nova NBA sezona počinje 21. listopada, a otvaraju je Houston Rocketsi protiv Oklahoma City Thundera te Golden State Warriorsi protiv Los Angeles Lakersa. Zupčevi Clippersi prvu utakmicu igraju 22. listopada u Salt Lake Cityju protiv Utah Jazza, a Šarićevi Kingsi u Phoenixu protiv Sunsa.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Ovako su Barbara i Filip proveli ljeto prije vjenčanja
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Ovako su Barbara i Filip proveli ljeto prije vjenčanja

Kakvih godinu dana za Barbaru Matić. U 2024. je godini prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom, uzela zlato na OI u Parizu, a 17. listopada 2025. udala se za srpskog judaša Filipa Đinovića
VIDEO Pogledajte zdravicu judaškog bračnog para: Vjenčali se Barbara Matić i Filip Đinović!
ČESTITKE MLADENCIMA

VIDEO Pogledajte zdravicu judaškog bračnog para: Vjenčali se Barbara Matić i Filip Đinović!

Hrvatska olimpijska pobjednica Barbara Matić i srpski judaš Filip Đinović vjenčali su se u luci pred hotelom Ambasador u Splitu. Svega malo više od godine dana nakon što su započeli vezu, izrekli su "sudbonosno da". Podsjetimo, Matić je prošle godine prekinula šestogodišnju vezu i zaruke s Franom Vugdelijom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025