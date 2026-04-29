Srna: Fifa je uništila Šahtar, preko noći smo izgubili 14 igrača

Ukrajinski Šahtar će u četvrtak od 21 sat u Krakowu kao domaćin dočekati Crystal Palace u polufinalu Konferencijske lige. Velikan ukrajinskog nogometa se zbog ruske okupacije 2014. morao seliti diljem Europe (Varšava, Hamburg, Ljubljana), a nakon što je Rusija krenula u otvoreni rat s Ukrajinom 2022., klub je bio na rubu propasti. Fifa je omogućila igračima da odlaze bez odštete, Šahtar je tražio kompenzaciju od 50 milijuna eura, ali ju nije dobio. Ipak, klub nije pao na niske grane već se i dalje bori za europske trofeje.

Šahtar je 2016. i 2020. igrao polufinala Europske lige i pruža dobre partije u Europi. Sada je u Konferencijskoj ligi, a sportski direktor kluba, Darijo Srna, naglasio je kako je to veliki uspjeh.

- Gotovo preko noći ostali smo bez 14 igrača i cijelog stručnog stožera. Fifa nas je uništila, a mi smo počeli graditi novu, ukrajinsku momčad. Prve sezone igrali smo s 99 posto ukrajinskih igrača, a godinu kasnije ponovno smo počeli dovoditi Brazilce - započeo je Srna pa dodao:

- Kad smo iz Europa lige prešli u Konferencijsku, rekao sam da ne volim to natjecanje. Ali sada shvaćam da smo ulaskom u polufinale napravili nevjerojatnu stvar, ne samo za naše igrače, već i za našu zemlju. Cijela Ukrajina gledat će našu utakmicu u četvrtak i navijati za Šahtar. Ako uđemo u finale, pozvat ćemo predsjednika Volodimira Zelenskog da bude naš gost na utakmici u Leipzigu.

Šahtar je ligašku fazu Konferencijske lige završio na šestom mjestu s 13 bodova. U nokaut fazi srušio je poljski Lech (4-3 ukupno) te nizozemski AZ (5-2 ukupno). Sada ima najteži zadatak protiv premierligaša iz Londona. U drugom polufinalu igraju Rayo i Strasbourg.