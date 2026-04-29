Obavijesti

Sport

Komentari 1
Srna: Fifa je uništila Šahtar, preko noći smo izgubili 14 igrača

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Promocija knjige Darija Srne: Zašto te zovu Srna | Foto: Lovro Domitrovic/PIXSELL

Kad smo iz Europa lige prešli u Konferencijsku, rekao sam da ne volim to natjecanje. Ali sada shvaćam da smo ulaskom u polufinale napravili nevjerojatnu stvar, rekao je Darijo Srna

Ukrajinski Šahtar će u četvrtak od 21 sat u Krakowu kao domaćin dočekati Crystal Palace u polufinalu Konferencijske lige. Velikan ukrajinskog nogometa se zbog ruske okupacije 2014. morao seliti diljem Europe (Varšava, Hamburg, Ljubljana), a nakon što je Rusija krenula u otvoreni rat s Ukrajinom 2022., klub je bio na rubu propasti. Fifa je omogućila igračima da odlaze bez odštete, Šahtar je tražio kompenzaciju od 50 milijuna eura, ali ju nije dobio. Ipak, klub nije pao na niske grane već se i dalje bori za europske trofeje.

UEFA Conference League - Quarter Final - Second Leg - AZ Alkmaar v Shakhtar Donetsk
Foto: Maurice van Steen/REUTERS

Šahtar je 2016. i 2020. igrao polufinala Europske lige i pruža dobre partije u Europi. Sada je u Konferencijskoj ligi, a sportski direktor kluba, Darijo Srna, naglasio je kako je to veliki uspjeh.

- Gotovo preko noći ostali smo bez 14 igrača i cijelog stručnog stožera. Fifa nas je uništila, a mi smo počeli graditi novu, ukrajinsku momčad. Prve sezone igrali smo s 99 posto ukrajinskih igrača, a godinu kasnije ponovno smo počeli dovoditi Brazilce - započeo je Srna pa dodao:

- Kad smo iz Europa lige prešli u Konferencijsku, rekao sam da ne volim to natjecanje. Ali sada shvaćam da smo ulaskom u polufinale napravili nevjerojatnu stvar, ne samo za naše igrače, već i za našu zemlju. Cijela Ukrajina gledat će našu utakmicu u četvrtak i navijati za Šahtar. Ako uđemo u finale, pozvat ćemo predsjednika Volodimira Zelenskog da bude naš gost na utakmici u Leipzigu.

Šahtar je ligašku fazu Konferencijske lige završio na šestom mjestu s 13 bodova. U nokaut fazi srušio je poljski Lech (4-3 ukupno) te nizozemski AZ (5-2 ukupno). Sada ima najteži zadatak protiv premierligaša iz Londona. U drugom polufinalu igraju Rayo i Strasbourg.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026