David Beckham kupio zgradu u Miamiju tešku 50 milijuna eura

David Beckham želi kupiti jednu od najekskluzivnijih nekretnina u Miamiju vrijednu 50 milijuna eura. Nogometna legenda je nakon nekoliko godina konačno osnovao klub i sada se seli u Miami. David i Victoria pri tome razmišljaju o kupovini jedne od najekskluzivnijih nekretnina u Miamiju kako bi u potpunosti bili spremni za život na sunčanoj Floridi.

Zgrada je nedavno završena, a par je primijećen u ponedjeljak u Miamiju što je pokrenulo glasine da traže nekretninu. Zapanjujuću zgradu projektirala je arhitektica Zaha Hadid te sadrži bazen na krovu, spa centar, frizerski salon te bar i teretanu. Visoka je preko 215 metara, što ju čini jednom od najviših zgrada u Miamiju, a nakon 62 kada s nevjerojatnim pogledom na vrhu zgrade postoji i heliodrom.

Zgrada je završena početkom ovog mjeseca, a ima pogled na more koji oduzima dah. Obitelj Beckham u Miamiju se provodi s prijateljima.

