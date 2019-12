Davor Šuker ostao bez ovlasti, reprezentativci dobili više love

Davor Šuker za svaki potez mora tražiti suglasnost članova Izvršnog odbora, srezali su mu sve ovlasti, više ništa ne može odlučiti samostalno.

To je najvažniji zaključak sjednice Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza. Aktualnom predsjedniku Davoru Šukeru klima se stolac, a bez njega bi mogao ostati na Skupštini 19. prosinca. Dovoljno je da jedan član pokrene pitanje povjerenja Šukeru i “Brend” bi se mogao naći u velikim problemima.

Kako saznajemo, Šuker neće dobiti glasove Dinama, Hajduka, Rijeke, Intera, Lokomotive, Slaven Belupa, Istre i Varaždina, a na njegovoj strani tek su, navodno, Gorica i Osijek. U takvoj raspodjeli glasova, potegne li se pitanje o Šukerovu mandatu, “presidente” bi mogao nastradati. Kažemo "potegne li se" jer postoji mnogo indicija da bi ta skupština mogla biti Šukerova posljednja kao predsjednika HNS-a.

Na sastanku Izvršnih odbora nije bilo razgovora o Šukerovu mandatu jer ga Izvršni odbor ni ne može smijeniti. No razgovaralo se o Šukerovim ovlastima, koje su znatno smanjene. Tako će Šuker izgubiti ovlasti dogovaranja prijateljskih utakmica, odnosno morat će tražiti blagoslov članova Izvršnog odbora. Dogovorene su i premije, a igrači su, umjesto dosadašnjih 40 posto, ovaj put dobili 45 posto, pa će se nagrade za Europsko prvenstvo 2020. dijeliti u omjeru 55 posto savezu, a 45 posto igračima.

Nagradni fond Uefe za 16. izdanje turnira najboljih reprezentacija kontinenta veći je nego ikad u njegovoj povijesti. Ukupni fond iznosi 371 milijun eura, što je 70 milijuna eura više od nagradnog fonda koji je bio za prethodni Euro održan u Francuskoj.

Svaka reprezentacija koja se plasirala na Euro dobila je 9,25 milijuna eura, pobjeda u skupini donosi 1,5 milijuna eura, a remi 750.000 eura. Prolazak u osminu finala, što se od Hrvatske očekuje, donijet će dodatna dva milijuna eura, a mi smo vječni optimisti pa računamo da bi u blagajnu moglo sjesti i onih 3,25 milijuna za četvrtfinale. A kad smo već u četvrtfinalu, glupo je ne uzeti još pet milijuna za polufinale, odnosno 10 milijuna, koliko će dobiti europski prvak. Poraženi će kući sa sedam “milijunčeka”.

Na Izvršnom odboru se razgovaralo i o kampu u kojemu će biti smještena reprezentacija na Euru, a najizvjesnije je da će to biti kamp Tottenhama. No odluče li se za taj kamp, a riječ je o vrhunskom kampu, otvorenom lani, neće ga moći mijenjati, tako kaže Uefa, do polufinala. Odnosno, moći će ga promijeniti, ali će za to platiti goleme kazne.