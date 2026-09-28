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ŠPANJOLSKI IZBORNIK

De la Fuente: Imamo najbolje igrače na svijetu, ali Hrvatska ima talenta i može konkurirati

Piše HINA,
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De la Fuente: Imamo najbolje igrače na svijetu, ali Hrvatska ima talenta i može konkurirati
Foto: John Sibley
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Utakmica 2. kola Lige nacija između Hrvatske i Španjolske u Sevilli igra se u utorak u 20:45

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Španjolski izbornik Luis de la Fuente (65) rekao je da u utorak očekuje izuzetno tešku utakmicu s Hrvatskom koju "vrlo dobro poznaje" i "koja ima igrače s puno talenta". - Igramo protiv reprezentacije koju vrlo dobro poznajemo i koja ima igrače s puno talenta. Bit će to utakmica u kojoj ćemo morati pokazati bolje izdanje nego u Londonu protiv Engleske - rekao je na konferenciji za medije u Sevilli uoči 2. kola Lige nacija.

Španjolska, koja je u subotu pobijedila Englesku s 3-2 u Londonu, igra prvu domaću utakmicu nakon osvajanja Svjetskog prvenstva prije dva mjeseca. Na pitanje može li Hrvatska, koja je svladala Češku s 2-1 u gostima, konkurirati Španjolskoj, izbornik je odgovorio pozitivno.

Nations League - Spain Press Conference
Foto: John Sibley

- Jasno je da Hrvatska može konkurirati. Niti postoji savršeni rival niti savršeni dan. Najgore u ovakvim situacijama jest da, iako si bolji, možeš izgubiti. Hrvatska ima talent, a mi moramo od sebe zahtijevati sve više i više - dodao je De la Fuente.

Španjolska je pod njegovim vodstvom bila svladala Hrvatsku boljim izvođenjem jedanaesteraca u finalu Lige nacija 2023. u Nizozemskoj, a godinu dana kasnije i s 3-0 na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. Poručio je da će na stadionu Ramon Sanchet-Pizjuan izvesti promijenjeni sastav u odnosu na onaj subotnji na Wembleyu.

- Ne samo zato da malo osvježimo momčad, budući da sada u kratkom roku igramo četiri utakmice, nego i zato što svatko od 26 igrača može igrati jednako dobro - rekao je. De la Fuente je rekao da su čak i statistički podaci pokazali da su igrači koji su kod njega ulazili s klupe imali veći postotak asistiranja i zabijanja golova, a time i rješavanja utakmica.

Nations League - Spain Press Conference
Foto: John Sibley

- Tko god uđe, jednako je važan. Imamo najbolje igrače na svijetu - rekao je španjolski izbornik dodavši da ga nimalo ne brine što će napraviti izmjene u momčadi. Španjolska je već 39 utakmica zaredom bez poraza, ako se računa lanjski remi 1-1 s Portugalom u finalu Lige nacija, nakon kojeg su izgubili na jedanaesterce. De la Fuente je jedan od kandidata ove godine za dobivanje Zlatne lopte za najboljeg trenera na svijetu.

- Želim da Zlatnu loptu osvoji Španjolac, a isto tako želim da nagrada za najboljeg trenera pripadne Španjolcu. Četvorica nas je nominiranih i svi smo to zaslužili. Sretan sam što sam nominiran. To je velika čast - rekao je.

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