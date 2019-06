Debeljko kojeg su zafrkavali je postao prvak preko Instagrama

Punim imenom Andres Ponce Ruiz Jr., Meksikanac rođen u Kaliforniji postao je teškaški prvak svijeta nakon što je u šokantnom meču nokautirao Anthonyja Joshuu u sedmoj rundi.

Priliku je dobio 40 dana uoči meča nakon što je Jarrell Miller pao na svim živim doping testovima i objeručke ju prihvatio. Tko je mogao očekivati da će 'debeljko' nokautirati boksača poput Joshue. No, čuda se događaju, a što bi svijet bio bez malo ugodnog iznenađenja.

Nevjerojatnija priča stoji iza toga kako je do meča uopće došlo. Jarrell Miller pao je na tri doping testa i Joshuin promotor Eddie Hearn nikako nije mogao naći pravu zamjenu. Velikani boksa redom su odbijali priliku za meč s Joshuom smatrajući da nemaju dovoljno vremena za pripremu. Ruiz nije tako razmišljao.

Foto: Nick Potts/Press Association/PIXSELL

On se, ustvari, duboko u sebi nadao da će upravo on dobiti priliku nakon što se Eddieju Hearnu javio porukom preko Instagrama! Inzistirao je da je upravo on taj boksač koji treba dobiti priliku u boksačkoj meki u Madison Square Gardenu u New Yorku.

I nakon što su svi boksači redom odbili ponudu, Andy Ruiz Jr. postao je prvi boksač ikada koji je meč ugovorio putem Instagrama! I tehnički, on je stoga Instagram prvak.

Dobio toliko batina da je htio odustati

Andy Ruiz ostvario je nevjerojatan amaterski boksački rekord 105-5 pod kubanskim trenerom Fernandom Ferrerom, a 2008. predstavljao je Meksiko na Olimpijskim igrama u Pekingu. I premda je kao klinac doživljavao razna zafrkavanja na račun svojeg izgleda, prijelomni trenutak bio je kada se odlučio baviti boksom.

Oni koji pomnije prate šakačke sportove znaju da izgled u borbi nema ama baš nikakve veze. Butterbean je izgledao kao babuška, a udarao je poput malja, Marka Hunta je nekad bilo lakše preskočiti nego zaobići...

I stoga Ruizovo osvajanje naslova nije čudno zbog fizičkog izgleda. On je školovani boksač, tehnički sjajno potkovan što se očituje prvenstveno u kratkim, oblim udarcima koje baca gdje ne ostavlja puno mjesta za kontru.

Foto: Reuters

Sve je krenulo kada su ga roditelji upisali na boks jer je bio prehiperaktivan i problematičan. Kao i mnogim meksičkim obiteljima - boks je bio rješenje.

- Bio sam strašno hiperaktivan kao dijete. Uvijek sam upadao u s*anja i radio probleme. Tata je smatrao da imam previše energije pa me odveo u dvoranu. U prva dva tjedna dobio sam toliko batina da sam htio odustati, ali zadržao sam se i obećao mu da ću ih jednog dana sve prebiti - priča Andy Ruiz.

Boks mu je dao sve, a uzeo prijatelje

- Prvi amaterski meč imao sam u dobi od sedam godina. Izgubio sam tu borbu jer sam bio debeljko i morao sam se tući sa starijim klincima. Tada sam imao sedam, on je imao 12, ali bio sam toliko težak da nije bilo sedmogodišnjaka u mojoj kategoriji. Primajući udarce starije djece stekao sam veliko iskustvo.

Foto: Instagram

Dvojica najboljih prijatelja poginula su mu od posljedica boksa. Gledao je kroz život kako stvari koje voli odlaze.

- Mentalno i fizički sam pripremljen, a spreman sam i poginuti u ringu - rekao je uoči meča pa dodao:

- Kao i moja dvojica prijatelja koji su preminuli od posljedica boksa. To me plaši, ali znam da sam predodređen za ovo. Odrastao sam s tim dečkima i osjetio sam da bi se to i meni moglo dogoditi. Ali mislim da su to ta velika meksička muda koja me tjeraju naprijed.

Potječe iz takvog okruženja koje ga nije mazilo.

- Ma gledajte ljudi, da nema boksa vjerojatno bih radio s tatom na gradilištu. Ili bih bio diler zbog ljudi koji su mi bili u okruženju. Boks mi je spasio život.

Foto: Instagram

Od meča je ukupno zaradio oko sedam milijuna dolara. No, nikada nije bilo oko novca.

- Rekao sam Eddieju Hearnu - nikada nije do love. Ovo je do prilike da ispišem povijest. Ovdje sam da bih izgradio svoje naslijeđe u kojem će svi znati moje ime. U vražju mater, spreman sam! Nikoga se ne bojim osim Boga!

Veliko srce, još veća muda

U karijeri je izgubio samo jednom. Računajući pobjedu protiv Joshue, 34 meča pretvorio je u svoju korist, a izgubio samo od Josepha Parkera u meču za WBC naslov.

Parker je sjajan boksač, također tehnički vrlo potkovan i neustrašiv i u takvim mečevima presuđuju nijanse.

Stoga, iako će Joshua dobiti revanš krajem godine, imat će pred sobom još teži zalogaj. Ruiz je pokazao veliku hrabrost i muda u ringu i zato je postao prvak. A pojasa se neće tako lako odreći...