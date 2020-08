- Dinamo? Ma tu nema nikakvih tajni, o njima znam sve. Daleko najbolji igra\u010d Dinama je Bruno Petkovi\u0107, imaju brza i opasna krila, vole kontrolirati posjed lopte. Znam da su nedavno dobili Lokomotivu 6-0, ali u posljednje vrijeme i nisu u nekoj sjajnoj formi. Ka\u017eem, igra se jedna utakmica, a tu je uvijek sve mogu\u0107e - govori nam Gabrijel Debeljuh, pa nastavlja:

- \u00a0Moj igra\u010dki put? Po\u010deo sam igrati u Rovinju, a tamo je Dinamo \u010desto dolazio na pripreme. I onda bi ja i\u0161ao gledati njihove treninge, Modri\u0107a i Eduarda, njima sam se divio. Vrlo rano sam oti\u0161ao u Torino, trebao u\u0107i i u njihovu prvu mom\u010dad, ali su me onda pomele ozljede. Triput sam operirao lijevo koljeno, ali nisam htio odustati i sada mi se sve to vra\u0107a.

Odlazak iz Torina donio vam je borbu u talijanskim ni\u017eeliga\u0161ima...

- Da, Torino mi nije produljio ugovor, pa sam krenuo igrati u 3. i 4. ligi. Vjerujte, to je tako jako te\u017eak i zahtjevan nogomet. Sre\u0107om, pro\u0161le su me godine pozvali u Rumunjsku, odradio sam sjajnu sezonu i stigao je poziv Cluja. Zvali su me trener Dan Petrescu i predsjednik kluba, odmah smo se dogovorili.

Prije malo vi\u0161e od godinu dana igrali ste 4. talijansku ligu, sad vas \u010deka dvoboj vrijedan Lige prvaka. Jeste li i sami mogli zamisliti takav razvoj svoje karijere u tako kratkom vremenu...

- Uh, ma kakvi. Nema \u0161anse, nisam ni pomi\u0161ljao na ne\u0161to tako. Imao sam puno problema s ozljedama, ali vjerovao sam u sebe, pa i kad mi je bilo najte\u017ee nisam odustao. Na to sam ponosan, a u tim je trenucima uz mene bila samo obitelj. To je valjda tako, kada sam po\u010deo zabijati u Rumunjskoj, puno mi se njih po\u010delo javljati, ali kad mi nije i\u0161lo, tu je bila samo obitelj.

Kakvo je danas stanje s koronom u Cluju?

- A pazi se na svaki detalj, testiramo se svaki tjedan, nosimo maske, dr\u017eimo distancu. Ali, sve je to \u010dudno, nosimo maske i dr\u017eimo distancu, pa smo na treningu u kontaktu cijelo vrijeme. Te\u0161ko je i trenerima, spremaju mom\u010dad za utakmicu, pa im neki igra\u010d bude pozitivan, sve je nekako druga\u010dije. Na\u017ealost, nema ni navija\u010da, oni su nam trebali biti velika prednost. Opet, mislim da protiv Dinama puno ve\u0107e \u0161anse imamo u jednoj, nego u dvije utakmice.

Gabrijel Debeljuh za kraj je dodao...

- \u017delje? Naravno da pro\u0111emo Dinamo, a da ja poslije utakmice razmijenim dres s Brunom Petkovi\u0107em, stvarno ga jako cijenim kao igra\u010da. Taj de\u010dko ima sve, skok, zna zadr\u017eati loptu, \u010dudesan je tehni\u010dar, igra i lijevom i desnom nogom. Ma ne znam kada je Hrvatska imala takvog centarfora, svaka mu \u010dast, za mene je na\u0161 najbolji napada\u010d - zavr\u0161io je Debeljuh.\u00a0

Debeljuh: Zavolio sam nogomet uz Modrića i Eduarda, a Bruno Petković je baš svjetska klasa...

Želje? Naravno da prođemo Dinamo, a da ja poslije utakmice razmijenim dres s Brunom Petkovićem, stvarno ga jako cijenim kao igrača, rekao nam je Gabrijel Debeljuh...

<p>Favoriti? Ma ne, Dinamo je favorit. Opet, igramo na svom terenu, igra se samo jedna utakmica, samim time i naše šanse rastu, kaže nam napadač Cluja <strong>Gabrijel Debeljuh</strong> (24).</p><p>Dinamo u utorak kreće put Rumunjske, Zagrepčane u 2. pretkolu Lige prvaka očekuje težak dvoboj s <strong>Clujem</strong>. Rumunjski prvak prošle je godine oduševio u Europskoj ligi, Cluj je tek u šesnaestini finala Europske lige ispao od kasnijeg osvajača Seville. I to kako, Cluj se od daljnje faze natjecanja oprostio zbog gola (1-1, 0-0) u gostima.</p><p>Boje Cluja danas brane i dva Hrvata, Gabrijel Debeljuh (23) i Damjan Đoković (30). Gabrijel Debeljuh još se 2013. godine iz Rovinja zaputio prema Italiji, prošao omladinsku školu Torina, a onda prve seniorske korake odradio u Piacenzi, Mantovi i Esteu. </p><p>Niželigaški nogomet na Apeninima prošle je sezone zamijenio Rumunjskom, točnije tamošnjim Hermannstadtom u kojem je - oduševio. Zabio 13 prvenstvenih golova, bio najefikasniji stranac u rumunjskoj Ligi 1, što mu je ovoga ljeta donijelo transfer u Cluj.</p><p>- Dinamo? Ma tu nema nikakvih tajni, o njima znam sve. Daleko najbolji igrač Dinama je Bruno Petković, imaju brza i opasna krila, vole kontrolirati posjed lopte. Znam da su nedavno dobili Lokomotivu 6-0, ali u posljednje vrijeme i nisu u nekoj sjajnoj formi. Kažem, igra se jedna utakmica, a tu je uvijek sve moguće - govori nam Gabrijel Debeljuh, pa nastavlja:</p><p>- Moj igrački put? Počeo sam igrati u Rovinju, a tamo je Dinamo često dolazio na pripreme. I onda bi ja išao gledati njihove treninge, Modrića i Eduarda, njima sam se divio. Vrlo rano sam otišao u Torino, trebao ući i u njihovu prvu momčad, ali su me onda pomele ozljede. Triput sam operirao lijevo koljeno, ali nisam htio odustati i sada mi se sve to vraća.</p><p>Odlazak iz Torina donio vam je borbu u talijanskim niželigašima...</p><p>- Da, Torino mi nije produljio ugovor, pa sam krenuo igrati u 3. i 4. ligi. Vjerujte, to je tako jako težak i zahtjevan nogomet. Srećom, prošle su me godine pozvali u Rumunjsku, odradio sam sjajnu sezonu i stigao je poziv Cluja. Zvali su me trener Dan Petrescu i predsjednik kluba, odmah smo se dogovorili.</p><p>Prije malo više od godinu dana igrali ste 4. talijansku ligu, sad vas čeka dvoboj vrijedan Lige prvaka. Jeste li i sami mogli zamisliti takav razvoj svoje karijere u tako kratkom vremenu...</p><p>- Uh, ma kakvi. Nema šanse, nisam ni pomišljao na nešto tako. Imao sam puno problema s ozljedama, ali vjerovao sam u sebe, pa i kad mi je bilo najteže nisam odustao. Na to sam ponosan, a u tim je trenucima uz mene bila samo obitelj. To je valjda tako, kada sam počeo zabijati u Rumunjskoj, puno mi se njih počelo javljati, ali kad mi nije išlo, tu je bila samo obitelj.</p><p>Kakvo je danas stanje s koronom u Cluju?</p><p>- A pazi se na svaki detalj, testiramo se svaki tjedan, nosimo maske, držimo distancu. Ali, sve je to čudno, nosimo maske i držimo distancu, pa smo na treningu u kontaktu cijelo vrijeme. Teško je i trenerima, spremaju momčad za utakmicu, pa im neki igrač bude pozitivan, sve je nekako drugačije. Nažalost, nema ni navijača, oni su nam trebali biti velika prednost. Opet, mislim da protiv Dinama puno veće šanse imamo u jednoj, nego u dvije utakmice.</p><p>Gabrijel Debeljuh za kraj je dodao...</p><p>- Želje? Naravno da prođemo Dinamo, a da ja poslije utakmice razmijenim dres s Brunom Petkovićem, stvarno ga jako cijenim kao igrača. Taj dečko ima sve, skok, zna zadržati loptu, čudesan je tehničar, igra i lijevom i desnom nogom. Ma ne znam kada je Hrvatska imala takvog centarfora, svaka mu čast, za mene je naš najbolji napadač - završio je Debeljuh. </p>