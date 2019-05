Dečki, prvo pogurajte autobus, a onda možete slaviti naslov

Svi van! Dečki idemo malo gurnuti, vozač neka 'kreše' pa da možemo ići slaviti, našalili su se igrači Norwicha i napustili autobus u kojem su trebali slaviti naslov prvaka engleske druge lige. Par igrača otišlo je iza autobusa i pokušalo ga gurnuti u šali, ali na kraju su svoj slavljenički morali zamijeniti busom za razgledavanje.

Norwich's bus breaking down during the trophy parade. It's like something out of Mike Bassett 🤣pic.twitter.com/Z0mhyxeIj9 — Soccer AM (@SoccerAM) 6. svibnja 2019.

Imagine being on your first trip to Norwich and you head onto a sightseeing bus... 🤔



More ➡ https://t.co/MPUxogNEM3 #NorwichCity #NCFC pic.twitter.com/6GkhMefnCb — BBC Sport (@BBCSport) 7. svibnja 2019.

Dobra je atmosfera bila u momčadi 'kanarinaca', a kako i ne bi bila kad su nakon tri godine ponovno Premierligaši. Bivši dinamovac Ivo Pinto i njegovi suigrači dobro su proslavili naslov na ulicama grada, a sve je krenulo krivo kao u filmu Mikea Basseta 'England manager'. U filmu Norwich osvoji FA Cup, a u gradu se sprema parada u kojoj sve krene krivo. Autobus s igračima ode na krivu stranu i umjesto na ulicama među navijačima završi na autocesti.

Fantastic send-off for Ivo yesterday and great to see him on the pitch today! All the best! 👊#PitchWarYellowArmy #ncfc pic.twitter.com/bNuSYYxHlq — Norwich City FC (@NorwichCityFC) 6. svibnja 2019.

- Ponosan sam na ove trenutke. Na klub, svakog igrača i člana stručnog stožera koji su se ovoliko trudili. Ako ste igrali za Fergusonov Manchester United ili za Bayern imali ste šest sedam prilika za osvajanje naslova, ali 'normalni' igrači to nemaju. Ovi će dečki priliku za ovakav podvig imati možda dva ili tri puta u životu - objasnio je menadžer Norwicha Daniel Farke.

Dobra je zabava dugo trajala na ulicama Norwicha, a zvijezda 'kanarinaca' Kenny McLean se u šali prozvao novim gradonačelnikom Norwicha. Osim njih u Premiership je ušao i Sheffield United, dok se za zadnje mjesto koje vodi u elitni rang engleskog nogometa bore Leeds, WBA, Aston Villa i Derby County.