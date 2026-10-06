DEČKI, SAD POKAŽITE KARAKTER Svjetski prvaci su prava prilika za ispiranje sramote s Rujevice!

Hrvatska nogometna reprezentacija danas je na velikoj prekretnici. Večeras ćemo na Poljudu protiv Španjolske (20.45) vidjeti koliko u ovoj generaciji, koja je toliko mnogo dala hrvatskom nogometu, još ima dima, još ima vatre. Slaven Bilić na čudan je način počeo svoj drugi mandat na klupi "vatrenih". Hrvatska je pobjedom u Pragu (praktički) već osigurala ostanak u elitnom razredu Lige nacija, ali onda protiv Španjolske (4-1) i Engleske (7-0) doživjela dva teška udarca, dva ozbiljna nokdauna. I najteži poraz u povijesti reprezentacije. I što sad?

Pokretanje videa... VIDEO Slaven Bilić nakon poraza od Engleske | Video: Goran Kovačić/pixsell

Hrvatska s obzirom na igračku kvalitetu može i mora bolje. OK, "vatreni" nemaju igračku klasu poput Španjolske, Francuske ili Engleske, ali ovi dečki vrijede. Itekako vrijede. I ne smiju večeras doživjeti još jedan debakl. Izgubiti se može, to nikad nije bio problem, ali onakva večer kao na Rujevici više se nikad ne smije ponoviti. I to je svima jasno, a najviše Slavenu Biliću.

Hrvatski izbornik još nije bio u ovakvoj situaciji. Najavio je kako će eksperimentirati tijekom ovog reprezentativnog ciklusa, ali reprezentacija se ne smije sramotiti. Niti je itko smije ponižavati. Luka Modrić bio je, poslije Engleske, dovoljno jasan, kapetan je poručio kako ga "u proteklih 20 godina nije nikad bilo ovako sram".

Sad je stiglo vrijeme za popravni ispit. Za popravak dojma. I za pokazivanje karaktera. Bilić je svjestan što se večeras očekuje od njega i njegovih igrača, kako "vatreni" moraju biti frajeri, na Poljudu se potući sa svjetskim prvacima. I časno braniti nacionalni dres, svima pokazati kako je Engleska bila samo jedan loš dan, neplanirani raspad sistema.

Hrvatski izbornik opet će mijenjati, opet rotirati. I pred njim je velik izazov, Bilić mora pronaći fizički i mentalno spremne igrače, dečke koji će danas, nogometnim žargonom, "poginuti na terenu". Odigrati hrabro, pa što bude. I što je najvažnije - pojedince koji će se nakon utakmice čiste savjesti pogledati u oči. Jasno, bit će i nekih promjena.

Livaković ostaje na golu, Stanišić će opet dobiti priliku na desnom, dok se Gvardiol vraća na lijevi bok. Stoperski par trebali bi večeras činiti Šutalo i Vušković. Čini se kako će Bilić večeras podijeliti minutažu Modrića i Kovačića, kapetan bi još jednom trebao startati od prve minute, Kovačić ga zamijeniti kad Lukin ritam padne. A uz Modrića bi se u srcu vezne linije trebao naći Petar Sučić.

Perišić će opet biti lijevo krilo, Baturina imati potpunu slobodu kao polušpica. Bilić od zvijezde Coma očekuje da mnogo sudjeluje u kreaciji, da se nudi kao dodatna opcija u veznom redu, ali i da bude opasan za suparnički gol. Na desnoj strani opet bi priliku mogao dobiti Luka Sučić.

Zahvalni ofenzivac zaigrao je protiv Češke, u Pragu je odradio dobru utakmicu, a onda je u sljedeće dvije utakmice zamrznut na klupi. Jedina klasična napadačka opcija "vatrenih" trebao bi biti Budimir, kojeg španjolski braniči dobro poznaju, kojeg i prilično cijene. Dečki, sretno, večeras pokažite karakter, Španjolska može pasti. 