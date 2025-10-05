Obavijesti

Sport

Komentari 0
BRAVO!

Deni Černi osvojio drugo zlato za Hrvatsku na SP u paraatletici

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Deni Černi osvojio drugo zlato za Hrvatsku na SP u paraatletici
Zagreb: Doček hrvatske paraolimpijske delegacije u zračnoj luci Franjo Tuđman | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Deni Černi osvojio zlato u bacanju kugle na Svjetskom paraatletskom prvenstvu u New Delhiju! Hrvatska se vraća s četiri medalje, a Černi postao svjetski prvak

Posljednjeg dana natjecanja na 12. izdanju Svjetskog paraatletskog prvenstva u New Delhiju, Hrvatska je stigla i do drugog zlata nakon što je Deni Černi pobijedio u bacanju kugle (F33). Černi je uvjerljivo pobijedio s rezultatom 12.17 metara što je tek jedan centimetar kraće od njegovog vlastitog i državnog rekorda. O kvaliteti Černijevog nastupa govori i podatak da je pet od šest hitaca bilo dovoljno za zlatnu medalju u Indiji. Drugi je sa gotovo s metrom kraćim rezultatom bio Rus Aleksandr Hrupin koji je kuglu bacio 11.19 metara, dok je bronca pripala Alžircu Kamelu Kardjeni sa 11.09.

- U New Delhiju smo nastavili niz osvajanja medalja na velikim natjecanjima, a ovo je moje veliko prvo zlato. Biti svjetski prvak je veliki uspjeh i velika stvar za mene - kazao je Černi nakon osvojene prve zlatne medalje u karijeri na velikim natjecanjima.

Natjecanje je održano po velikoj vrućini, no Černi je bio odlično pripremljen.

- Dobro smo se pripremili, radili smo čitavo ljeto po svim uvjetima. Bili smo spremni - dodao je.

S Černijem od prvih dana radi Boris Kljaić.

- Kvalitetno smo se pripremili za svjetsko prvenstvo. Početkom godina su nam rezultati bili malo slabiji, u šestom mjesecu također nije bilo idealno, međutim u Indiji je sjajno bacao. S rezultatom 12.17m je zasluženo osvojio zlato - istaknuo je Kljajić.

Ovo je Denijeva druga medalja sa svjetskih prvenstava, nakon bronce iz Pariza 2023. godine. Ima i dvije medalje s paraolimpijskih igara, broncu iz Tokija i srebro iz Pariza, kao i dvije medalje s Europskih prvenstava, srebro iz Berlina (2018), te broncu iz Bydgoszcza (2021).

- Najdraža mi je bronca iz Tokija. To je bila moja prva paraolimpijska medalja - istaknuo je 32-godišnji paraolimpijac iz Grubišnog Polja.

Mikela Ristoski koračić do medalje

U nedjelju je nastupila i Mikela Ristoski, zauzevši četvrto mjesto u skoku u dalj T20 sa 5.48m. Trostruku svjetsku prvakinju tek je 7 cm dijelilo do brončane medalje i sedme medalje sa svjetskih prvenstava u karijeri. Pobijedila je Brazilka Zileide Cassiano da Silva sa 5.88m, srebrnu medalju osvojila je Turkinja Fatma Damla Altin sa 5.72m, a brončanu Poljakinja Karolina Kuchrczyk-Urbanska sa 5.55m.

Od hrvatskih predstavnika posljednja je u New Delhiju nastupila Ivana Purkić u finalu diska (F38) osvojivši šesto mjesto sa 28.42m. Pobjedu je izborila južnoafrička parasportašica Simone Kruger sa 37.39m, dok su srebrnu i brončanu medalju osvojile Kineskinje Mi Na sa 36.53m i Li Yingli sa 36.10m.

Hrvatska je SP zaključila sa četiri medalje. Osim Černija zlato je osvojio i Ivan Katanušić u bacanju diska (F64), dok su bronce osvojili Luka Baković u bacanju kugle (F46) i Velimir Šandor u bacanju diska (F52). Hrvatska reprezentacija se u domovinu vraća u ponedjeljak, a u 13 sati u zračnoj luci Zagreb "Franjo Tuđman" bit će organiziran svečani doček.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice
POGLEDAJTE GALERIJU

Bivše manekenke ostavile štikle i postale HNL glasnogovornice

Nogomet i moda često idu ruku pod ruku, a dokaz tome su i domaće bivše i sadašnje sportske djelatnice zadužene za odnose s javnošću
FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu
NEVJERNI KYLE

FOTO Bivši suigrač Gvardiola prevario suprugu s najboljom prijateljicom i napravio joj bebu

Kyle Walker sjajan je nogometaš, ali užasan suprug. Godinama je varao svoju suprugu Annie, a nož u leđa zabio joj je prije četiri godine kada je dobio dijete s njezinom prijateljicom. I baš kad je ta afera pala u zaborav, početkom godine dobio je i drugo
FOTO Razvela se od zvijezde PSG-a i tražila milijune. Kad je došla na sud, šokirala se...
TRAKAVICA BEZ KRAJA

FOTO Razvela se od zvijezde PSG-a i tražila milijune. Kad je došla na sud, šokirala se...

Achraf Hakimi šokirao je javnost kada se otkrilo da, unatoč milijunskim primanjima, službeno nema ništa na svoje ime jer je svu imovinu prebacio na majku, što je zakompliciralo njegov razvod od glumice Hibe Abouk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025