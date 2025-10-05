Deni Černi osvojio drugo zlato za Hrvatsku na SP u paraatletici

Posljednjeg dana natjecanja na 12. izdanju Svjetskog paraatletskog prvenstva u New Delhiju, Hrvatska je stigla i do drugog zlata nakon što je Deni Černi pobijedio u bacanju kugle (F33). Černi je uvjerljivo pobijedio s rezultatom 12.17 metara što je tek jedan centimetar kraće od njegovog vlastitog i državnog rekorda. O kvaliteti Černijevog nastupa govori i podatak da je pet od šest hitaca bilo dovoljno za zlatnu medalju u Indiji. Drugi je sa gotovo s metrom kraćim rezultatom bio Rus Aleksandr Hrupin koji je kuglu bacio 11.19 metara, dok je bronca pripala Alžircu Kamelu Kardjeni sa 11.09.

- U New Delhiju smo nastavili niz osvajanja medalja na velikim natjecanjima, a ovo je moje veliko prvo zlato. Biti svjetski prvak je veliki uspjeh i velika stvar za mene - kazao je Černi nakon osvojene prve zlatne medalje u karijeri na velikim natjecanjima.

Natjecanje je održano po velikoj vrućini, no Černi je bio odlično pripremljen.

- Dobro smo se pripremili, radili smo čitavo ljeto po svim uvjetima. Bili smo spremni - dodao je.

S Černijem od prvih dana radi Boris Kljaić.

- Kvalitetno smo se pripremili za svjetsko prvenstvo. Početkom godina su nam rezultati bili malo slabiji, u šestom mjesecu također nije bilo idealno, međutim u Indiji je sjajno bacao. S rezultatom 12.17m je zasluženo osvojio zlato - istaknuo je Kljajić.

Ovo je Denijeva druga medalja sa svjetskih prvenstava, nakon bronce iz Pariza 2023. godine. Ima i dvije medalje s paraolimpijskih igara, broncu iz Tokija i srebro iz Pariza, kao i dvije medalje s Europskih prvenstava, srebro iz Berlina (2018), te broncu iz Bydgoszcza (2021).

- Najdraža mi je bronca iz Tokija. To je bila moja prva paraolimpijska medalja - istaknuo je 32-godišnji paraolimpijac iz Grubišnog Polja.

Mikela Ristoski koračić do medalje

U nedjelju je nastupila i Mikela Ristoski, zauzevši četvrto mjesto u skoku u dalj T20 sa 5.48m. Trostruku svjetsku prvakinju tek je 7 cm dijelilo do brončane medalje i sedme medalje sa svjetskih prvenstava u karijeri. Pobijedila je Brazilka Zileide Cassiano da Silva sa 5.88m, srebrnu medalju osvojila je Turkinja Fatma Damla Altin sa 5.72m, a brončanu Poljakinja Karolina Kuchrczyk-Urbanska sa 5.55m.

Od hrvatskih predstavnika posljednja je u New Delhiju nastupila Ivana Purkić u finalu diska (F38) osvojivši šesto mjesto sa 28.42m. Pobjedu je izborila južnoafrička parasportašica Simone Kruger sa 37.39m, dok su srebrnu i brončanu medalju osvojile Kineskinje Mi Na sa 36.53m i Li Yingli sa 36.10m.

Hrvatska je SP zaključila sa četiri medalje. Osim Černija zlato je osvojio i Ivan Katanušić u bacanju diska (F64), dok su bronce osvojili Luka Baković u bacanju kugle (F46) i Velimir Šandor u bacanju diska (F52). Hrvatska reprezentacija se u domovinu vraća u ponedjeljak, a u 13 sati u zračnoj luci Zagreb "Franjo Tuđman" bit će organiziran svečani doček.