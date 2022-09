Deportirali su ga iz države, ali Novak će ipak igrati u Australiji?

Novak Đoković propustio je prvi i posljednji Grand Slam sezone, a kako na Wimbledonu bodovi nisu bili u igri, pada sve više na ATP ljestvici (6. na svijetu). No, to mu ionako nije više previše bitno. Želja mu je završiti karijeru kao najuspješniji tenisač svih vremena, a to se odnosi na vječnu listu. Srpski tenisač ima 21 Grand Slam naslov, ali u leđa gleda Rafaelu Nadalu koji ima naslov više.

Novak je Australian Open i US Open propustio jer se ne želi cijepiti, ali posebno je puno bure u javnosti podignula saga koja se krajem siječnja odigravala u Australiji. Kako nije imao potvrdu o cijepljenju, prvo je bio u pritvoru na aerodromu pa u hotelu za imigrante koji nije smio napustiti. Proživljavao je pravu dramu, oči svjetske javnosti bile su uprte u njega. I tako sve do suđenja koje je cijela javnost čekala, a australske vlasti su ga u konačnici deportirale iz zemlje.

To je značilo kako se tri godine neće smjeti vratiti u Australiju i da vrlo vjerojatno više nikada neće zaigrati na Australian Openu čiji je najuspješniji tenisač u povijesti s devet titula, ali čini se kako se u ovih sedam mjeseci dosta toga promijenilo, pa tako i razmišljanje australskih čelnika.

Novinar Luis Albert Alvarez objavio je kako će srpski tenisač gotovo sigurno nastupiti sljedeće godine na Australian Openu, a tvrdi da mu je tu informaciju otkrio Craig Tiley, jedan od čelnika prvog Grand Slama u sezoni.

Australija je ukinula obavezno cijepljenje za sve koji dolaze iz inozemstva. No, problem je ta trogodišnja zabrana, koju su mu, očito, državni čelnici spremni ukinuti. Kako stvari stoje, Novak bi se mogao vratiti u zemlju koja ga je deportirala, ali pitanje je želi li nakon svega što su mu priredili. Daleko je veljača i Australian Open, do tada se svašta može promijeniti pa je njegov nastup pod velikim upitnikom bez obzira na ove velike najave.

