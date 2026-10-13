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Derbi Dinama i Rijeke igra se u tjednu! Evo rasporeda 11. kola

Piše Jakov Drobnjak,
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Derbi Dinama i Rijeke igra se u tjednu! Evo rasporeda 11. kola
Zagreb: GNK Dinamo i HNK Rijeka sastali se u 30. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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HNL 11. kolo rastegnuto je na četiri dana: Počinje u subotu, Hajduk u ponedjeljak gostuje u Puli, a Dinamo i Rijeka u utorak igraju derbi na Maksimiru

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Ljubitelji domaćeg nogometa na utakmice Hajduka i Dinama u sklopu 11. kola HNL-a morat će pričekati početak novog tjedna. Zbog europskih izazova splitski i zagrebački klub svoje će prvenstvene obveze odraditi u ponedjeljak i utorak, a kolo će ukupno trajati četiri dana.

SVE NA JEDNOM MJESTU Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Prvi će na teren Hajduk, kojeg u ponedjeljak, 26. listopada, očekuje gostovanje kod Istre 1961 na pulskoj Aldo Drosini. Susret je zakazan za 18 sati, a Splićani će prije toga gostovati kod Thuna u Konferencijskoj ligi.

Dan poslije na Maksimiru slijedi ogled Dinama i Rijeke, ujedno i derbi ovog kola. Utakmica počinje u 18 sati, a Zagrepčani će nekoliko dana ranije igrati protiv NEC-a u Europskoj ligi.

Program 11. kola započinje u subotu, 24. listopada, kada će Gorica od 15 sati ugostiti Lokomotivu. Istoga dana, od 18 sati, Varaždin će odmjeriti snage sa Slaven Belupom.

U nedjelju, 25. listopada, na rasporedu je samo jedan susret. Osijek će na Opus Areni od 18 sati dočekati Rudeš, nakon čega će se kolo nastaviti u ponedjeljak utakmicom Istre 1961 i Hajduka te završiti velikim dvobojem Dinama i Rijeke u utorak.

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