Derbi je bio za prste polizati: Zadovoljni moraju biti baš svi

U najavi susreta treneri nisu bili raspoloženi za priču o postavama, čak ni o igračima s kojima će krenuti u Jadranski derbi. Na koncu je Bišćan očekivano zaigrao bez ozlijeđenih Kvržića i Raspopovića te Punčeca koji je imao žute kartone, dok su Šimić i Gorgon započeli utakmicu na klupi. Hajduk je s druge strane u Rijeku doputovao bez kartoniranih Caktaša i Jradija, no i bez viroznog Eduoka i još uvijek nedovoljno spremnoga Bulosa.

No svi ti izostanci nisu se nimalo osjetili na ambicijama obje momčadi, baš kao što su i najavljivali Bišćan i Burić, obje momčadi zaigrale su otvoreno i pokušavali što prije zabiti gol. Odmah je zaprijetio Andrijašević glavom, vrlo brzo nakon lijepe akcije Hajduka i Hamza Barry, no to je bilo manje-više sve što su gledatelji vidjeli u prvih pola sata.

A onda je Rujevica proključala, Lončar je lijepo povukao po lijevoj strani, centrirao u kazneni prostor Hajduka, gdje natrčava Franko Andrijašević i zabija za vodstvo Rijeke. Bio je to klasičan ''andrijaševićevski'' gol, utrčavanje iz drugoga plana i precizan udarac glavom uz samu stativu. Neobranjivo za Posavca! Andrijašević je ostao vjeran staroj navici, nije slavio gol protiv svog bivšeg kluba, a zabio ih je u dresu Lokomotive i Rijeke već šest!

Desetak minuta kasnije opet je zaprijetio Andrijašević, koga je lijepo u sredini kaznenog prostora Hajduka našao Acosty, mogao je ljubimac Armade pitati Posavca u koju će stranu pucati, no na koncu je izabrao najgore rješenje, pucao je visoko i lopta je odsjela na gredi.

Rijeka je imala više od igre u prvom dijelu i zasluženo vodila, ali drugi dio je bolje otvorio Hajduk, nakon što je Burić promijenio mjesta nekolicini igrača u napadu. Najprije je sjajnim pasom iz dubine Bradarić pronašao Jurića, koji se lijepo okrenuo ali pucao u golmana Prskala, potom su izvana pokušavali Barry, pa Jurić, pa Nejašmić... Rijeka je, svjesno ili pod pritiskom Hajduka, prepustila sredinu terena i prijetila iz kontri, iz jedne takve je nakon lijepog prodora Halilović pogodio stativu. No to se prepuštanje inicijative osvetilo Bišćanovoj momčadi, petnaestak minuta prije kraja izjednačio je Tonio Teklić lijepim šutem s 20-ak metara.

Od kad je na klupu Hajduka došao Burić, Teklić je dobivao sve više prostora, očekivali smo ga u postavi i protiv Dinama, pa i protiv Rijeke, no počeo je na klupi, ali je zabio dvije minute nakon što ga je Burić poslao u igru.

Dva gola dvojice Solinjana za remi na Rujevici, kojim na koncu moraju biti zadovoljni i jedni i drugi. Pa i 7.101 gledatelj koliko ih se okupilo na Rujevici, večeras u pomalo neobično mirnom dekoru na tribinama. Armada je i dalje ustrajna u svom bojkotu i nenavijanju zbog neslaganja s kadroviranjem i vođenjem kluba od strane vlasnika Damir Mišković, dok se Torcida više bavila nekim svojim ''ratovima'' koji nemaju veze s nogometom i sportom.