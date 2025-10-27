Obavijesti

RIJEKA - OSIJEK (16.30)

Derbi na Rujevici, ali začelja: Rožman traži sportsku sreću, a Rijeka 'zaboravljenog' veznjaka

Piše Davor Kovačević,
Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Osječani su vezali poraze od Slavena, odnosno Dinama, a raspored, koji su morali mijenjati zbog promjene travnjaka na Opus Areni, nije im baš milostiv

Europska dvodnevna bitka i pobjeda nad praškom Spartom (1-0) arhivirana je na Rujevici. Lijepo je znati da su Riječanima šanse za prolazak u Konferencijskoj ligi porasle za 28 posto te da su za tri boda zaradili i 400.000 eura, ali vrijeme je za prvenstvo, u kojem čekaju konačan uzlet. A u goste im danas (16.30) dolazi momčad koja je čak i ispod njih na ljestvici i tko bi rekao da će u 11. kolu Rijeka i Osijek igrati derbi začelja...

- Uživali smo nakon pobjede protiv Sparte, posebno kad sam vidio koliko je to značilo navijačima i kako su proslavili s našim igračima. Za mene je to bio najvažniji trenutak - rekao je trener Rijeke Victor Sanchez.

Španjolac nije bio ni u kombinacijama za riječku klupu kad su u prvoj utakmici sezone Osijek i Rijeka na Opus Areni odigrali bez golova. Ali u njegovim trenutno nije Niko Janković, koji je protiv Sparte odradio prvu od tri utakmice suspenzije zbog crvenoga kartona protiv Noe. Protiv Slaven Belupa grijao je klupu, a zadnje minute (22) odigrao još 5. listopada u Velikoj Gorici. 

S druge strane, od Osijeka je lošiji je samo Vukovar. To je činjenica s kojom se još nosi Simon Rožman. Osječani su vezali poraze od Slavena, odnosno Dinama, a raspored, koji su morali mijenjati zbog promjene travnjaka na Opus Areni, nije im baš milostiv. Nakon današnjega gostovanja na Rujevici dolazi im Varaždin pa putuju u Split. Situacija, ne promijeni li Rožman nešto, može postati još lošija.

- Iako izvana to ne izgleda tako, mislim da smo na dobrom putu. Vjerujem i da će nam se negdje vratiti ono što smo prije realno zaslužili. Nadamo se da bi nas mogla malo poljubiti i ta sportska sreća - poželio je Rožman, kojem će nedostajati Luka Vrbančić. 

