Derbi prijatelja: Bjelica i Zekić igrali su skupa za Osijek 1992.

Bjelku doista svaka čast na svemu što je napravio s Dinamom. Ovo je fenomenalan i čudesan rezultat, čestitao sam već Dinamu, čestitam i prijatelju Nenadu na svemu što radi za hrvatski nogomet ove sezone u Europi, rekao nam je Zoran Zekić.

Treneri Osijeka i Dinama u jako su dobrim odnosima. Igrali su skupa u Gradskom vrtu.

- Jako cijenim sve što radi s Osijekom. Igrali smo kratko skupa, 1992. godine, o njemu mogu reći sve najbolje - kaže Bjelica.

Dinamo i Osijek od 17.30 igraju u Maksimiru, derbi je to HNL-a, ali i derbi dva prijatelja.

- Dinamo je već prvak, to je jasno. Mi se ne dolazimo samo braniti, probat ćemo iznenaditi, nema tu puno filozofije. Ovaj Dinamo je prava europska momčad - pun je hvale za "modre" trener Osječana.

Zekić se rado prisjeti početka karijere i igranja s Bjelicom.

- Proveli smo skupa nekoliko mjeseci, mi mlađi smo učili od njega. Uvijek je bio korektan, na dispoziciji što god bismo trebali - rekao je Zekić.

Dvaput su ove sezone igrali Dinamo i Osijek. Oba su puta pobijedili Zagrepčani, igrat će još triput Bjelko i Zekić jedan protiv drugog. Najvažnija će utakmica biti za dva mjeseca u polufinalu Kupa u Maksimiru.

Kad je Bjelica dolazio s Dinamom u Gradski vrt, Zoran je zamolio Kohorti da mu ne zviždi. Da Nenad to nije zaslužio u svojem gradu. I to dovoljno govori o odnosu ove dvojice trenera. Uostalom, ako netko razumije Nenada Bjelicu koji je isključen protiv Viktorije Plzen, onda je to Zoran Zekić. On je također isključen u Maksimiru u jednoj važnoj utakmici. Osijek je u rujnu 2016. godine nakon 16 godina pokorio Maksimir, Zekić je tada završnicu utakmice vodio iz novinarske lože. Bjelica je protiv Viktorije bio na stepenicama uz tu istu ložu.

- Kako se osjećate kad vas sudac isključi, iskreno, kao debil. Eto, baš tako. Pošalje vas s klupe u tako važnim utakmicama i vi onda morate to gledati sa strane. Nije to nimalo ugodna situacija. Znam kako je bilo Nenadu protiv Viktorije - kaže Zekić, koji je protiv Dinama utakmicu iz lože vodio uz pomoć mobitela. Tako je sportskom direktoru Alenu Petroviću prenosio svoje zamisli.

S Bjelicom i Zekić veliki je prijatelj i Igor Cvitanović, legenda "modrih".

- Cvita i ja smo skupa odrasli, skupa smo išli na treninge. Njegov pokojni otac me obožavao jer sam ja Igoru često asistirao za golove. Ništa nisam trebao raditi, samo mu gurnuti loptu, a onda on to riješi. Uh, kako je samo bio brz... Skupa smo igrali i košarku i mali nogomet. Kad smo bili skupa u momčadi, nikad nismo gubili - rekao nam je jednom prilikom Bjelica.

Protiv Osijeka će Nenad promijeniti možda i sedam-osam igrača u odnosu na Viktoriju. Vraća se Stojanović, u obrani će priliku dobiti Rrahmani ili Musa. Arijan Ademi će propustiti Osijek, a neće biti niti Izeta Hajrovića kojega muči tetiva. U vrhu napada će umjesto Petkovića biti Andrić, a Mario Gavranović bi se na travnjak mogao vratiti u idućoj utakmici HNL-a.