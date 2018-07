GOOOL! Kapetan Nižić pogodio za 1-0 Hajduka nakon kornera

KOPIĆ

Željko Kopić bio je sretan pobjedom u prvoj utakmici drugog pretkola, ali ne i igrom. Jedan od najboljih igrača bio je golman Posavec:

- Apsolvirali smo i analizirali utakmicu protiv Slavije, no krećemo s prvenstvom u kojem nas odmah čeka zahtjevno gostovanje u Osijeku i pripremamo se za taj susret. Dvoboj sa Slavijom je ostavio tragove na pojedinim igračima pa ćemo nakon treninga vidjeti tko će igrati. Energija u momčadi je dobra, idemo odigrati dobru utakmicu i napraviti sve da dođemo do pravog rezultata. Nećemo kalkulirati i napraviti ćemo sve da dođemo do pobjede.