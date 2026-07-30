Derry ne zna s kim igra uzvrat? Irci preimenovali HNK Rijeku

Rijeka igra uzvratnu utakmicu drugog pretkola Konferencijske lige protiv Derry Cityja. Prvi susret na Rujevici završio je 1-0 za momčad s Kvarnera, a jedini gol zabio je Toni Fruk. Rijeka je bila bolja momčad, ali nije Derry toliko bezazlena momčad. Tako je naglasio i Matjaž Kek koji je rekao da neće dopustiti opuštanje.

Derry City je prošle sezone završio na drugom mjestu, a u novoj sezoni ne ide mu tako bajno. Trenutačno je nakon 25 kola šestom mjestu s 29 bodova. Prvi Shamrock ima pedeset. Derry će tako europsku sezonu pokušati spasiti preko Konferencijske lige, ali za to bi bilo dobro prvo naučiti ime protivnika.

Foto: Derry City

Na službenim stranicama kluba, pojavio se neočekivan gaf. Naime, irski klub napisao je kako igra protiv HNK Rjieka. Da stvar bude još malo bizarnije, taj se tipfeler proteže kroz cijelu najavu utakmice. Vjerojatno se tu radi o običnom tipfeleru, ali bili bi dobro naučiti ime protivnika, pogotovo koji ima prednost i koji je, na papiru, jača momčad.

Utakmica počinje u 19.30 sati. Prođe li Rijeka Derry, u trećem pretkolu igrat će protiv pobjednika dvoboja islandskog Stjarnana i finskog Ilves Tamperea (prva utakmica 1-0). Budući da je Konferencijska liga najniže europsko klupsko natjecanje, poraz od Derry Cityja značio bi kraj Rijekine europske sezone.