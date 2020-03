Deschamps je nezadovoljan: Pa moglo je to biti i puno lakše...

Vrlo kompliciran ždrijeb, ali bilo je to očekivano. Zanimljive utakmice su poanta Lige nacija. Susrećemo se s osvajačem natjecanja, finalistom Svjetskog prvenstva i Švedskom koja nas je mučila u kvalifikacijama. Mogli smo dobiti i lakše protivnike, rekao je izbornik Francuske Didier Deschamps nakon što su kuglice njegovu reprezentaciju spojile s Hrvatskom, Portugalom i Švedskom u elitnom razredu Lige nacija.

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić bio je zadovoljan jer ćemo igrati protiv najjačih, ali Deschamps se požalio jer su dobili tešku skupinu.

- Motivacije ne smije nedostajati, ona uvijek mora biti tu, a to su prestižni protivnici. Liga nacija je zanimljivija od prijateljskih utakmica. To je sjajno natjecanje, prvo izdanje bilo je sjajno i drugo će biti također. Prijateljski susreti s komplicirani i nisu uvijek atraktivni igračima - kazao je Deschamps koji je SP osvojio kao igrač i kao izbornik. A zanimljivo je da je na putu do oba trofeja pobjeđivao 'vatrene'. Na Mundijalu 1998. u polufinalu 2-1, a u Rusiji prije dvije godine 'pijetlovi' su nas dobili u finalu 4-2.

Foto: JOHN SIBLEY

Sjajna vijest za Francuze je ta što ih do sad nismo niti jednom pobijedili.

- Zanimljiva i izjednačena grupa s tri momčadi koje su u svjetskih top 20. To su tri jako vrijedna protivnika s talentiranim igračima koje dobro poznajemo. Hrvatsku iz finala Svjetskog prvenstva, Švedsku iz kvalifikacija i Portugal s Eura 2016. kada smo izgubili u finalu - rekao je Noël Le Graët, predsjednik francuskog nogometnog saveza.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Fernando Santos je 2016. godine osvojio Euro s Portugalom, a prošle godine i Ligu nacija. I ove godine žele obraniti titulu u tome natjecanju, ali Santos nije baš bio rječit o skupini smrti.

- To je jako važno natjecanje. Ne kažem da će u budućnosti biti poput Eura ili Mundijala, ali momčadi će igrati žestoko. Portugal je već ostavio traga u ovom natjecanju. Imat ćemo što reći, ali sada smo fokusirani na Euro - rekao je Fernando Santos.

Foto: Michael Dalder

Status autsajdera pripao je Šveđanima, ali riječ je o reprezentaciji koja nije nimalo bezazlena. Najvrjedniji igraču si im Victor Lindelof i Dejan Kuluševski koji vrijede po 35 milijuna eura, a upravo se potonjem predviđa blistava budućnost.

- Imamo svoje šanse, pogotovo jer smo odigrali dobre utakmice protiv Francuske, a u zadnjem našem susretu pobijedili smo 2-1 u Stockholmu - rekao je Janne Andersson.

Foto: Jonathan Moscrop/PA Images/PIXSELL

Kako god, čeka nas sigurno pravi spektakl u, po mnogima, skupiti smrti ovogodišnje Lige nacija.

Liga nacija kreće početkom rujna ove godine (3-5. rujna), a preostali terminu su 6-8. rujna, 8-10. listopada, 11-13. listopada, 12-14. studenog i 15-17. studenog ove godine.

Pobjednici skupina igrat će na završnom turniru u lipnju 2021. godine u jednoj od četiri zemlje koje će izboriti "Final Four", a posljednjeplasirane reprezentacije iz svake skupine ispast će u Ligu B.