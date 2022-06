'Modrić je u Danskoj riješio sve, a Dalić se pita koga ću odabrati'

Hrvatska u četvrtom kolu skupine A1 Lige nacija gostuje na Stade de Franceu kod Francuske. Uoči utakmice na konferenciji za medije govorio je izbornik 'tricolora' Didier Deschamps.

Kako sada stvari stoje, Francuzi će u nešto izmjenjenijem sastavu protiv Vatrenih.

- Ništa meni ne smeta. Prilagođavam se. Ne želim uzimati rizik s igračima, ako su umorni, ako imaju problema kao što je to slučaj i danas, 11 igrača koji će sutra početi moraju biti u najboljoj formi. Nemam sustav, između dvije utakmice se male stvari mijenjaju. Kraj je sezone, igrači su umorni. Događa se da imamo problema. Pozitivno je što sam htio dati svima priliku da igraju. Što se budućnosti tiče, to je dobra stvar. Možda neće biti ovako u rujnu, ali imamo odgovore na sve - rekao je Deschamps na početku.

Govorili ste da želite igrati s trojicom iza, sad ste sa četvoricom?



- Nisam toliko promijenio mišljenje. Imam različitih opcija, krenuo sam s najboljih 11 koje sam imao. Ne znači da postoji samo jedan sustav. Možda ćemo promijeniti sustav tijekom utakmice, ima i tih opcija. U dvije posljednje utakmice nismo igrali s trojicom, ne znači da sada nećemo. Vidjet ćemo prije velikog natjecanja. Normalno je da se sustavi igre prilagođavaju, želimo biti nepredvidivi za protivnika. Tri igrača neće trenirati, Diaby, Hernandez i Saliba, Benzema i Kamara treniraju odvojeno. Ostali, uključujući i Kyliana će trenirati sa svima.

Ulazak Mbappea bio je odlučujući u Austriji, ali imao je problema s ozljedom?

- Razgovaram s Kylianom kao i sa svakim drugim igračem. Naravno da Kylian nije 100 posto spreman, bilo je predviđeno da igra pola sata u prošloj utakmici. Pokušat ćemo ga pripremiti i da završimo ovaj dio natjecanja pobjedom protiv Hrvatske s Kylianom i drugim igračima koji su spremni. Hoće li igrati, ne mogu vam sada reći.

Kako napraviti selekciju igrača u tako malo vremena?

- Ne možemo se žaliti. Mi smo u istoj situaciji kao i druge reprezentacije. Igrači su umorni jer su imali duge sezone. Neki su se malo opustili jer su imali dosta pobjeda, neki su imali osobnih problema. Trojica igrača su morala otići, uključujući Hernandeza. Nemamo pravo na alibije. U svakom slučaju je teško igrati ovoliko utakmica u malo vremena. Cilj je da sutra pobijedimo Hrvatsku.

Konkurencija među stativama?



- Nema tu konkurencije, to su dva odlična golmana. I to je dobro za nas. Naprotiv, ako Hugo nastavi braniti kao u Tottenhamu, bit će sve u redu. No, treba dati priliku Mikeu. On je godinu i pol dana s nama i dobio je priliku što je važno za njega.

Koje su sličnosti Nkunkua i Griezmanna, njihove razlike?

- To su dva različita profila igrača. Nkunku je možda malo više prema naprijed, Griezmann gradi igru. Što se atletizma tiče, Nkunku ima vrlo dobar skok, ali može i Antoine biti dobar u tom dijelu igre. Christopher nije toliko igrao, ima velikih kvaliteta. Bio je više prema naprijed, zahtjevi nisu kada se igra u napadu ili u obrani.

Što po vama čini dobrog kapetana u Presnelu Kimpembeu?



- On je lider, ima iskustvo u reprezentaciji. Mogao sam izabrati nekog drugog, ali ispunio je svoju ulogu kada je dobio tu čast.



Izbornik Francuske spremao se otići s konferencije za medije, no morao je odgovoriti i na pitanja hrvatskih novinara.

Vaš komentar na utakmicu Danske i Hrvatske te koju postavu Hrvatske očekujete sutra?

- Zlatko Dalić se sigurno pita kojih će 11 igrača postaviti Francuska. Prvo poluvrijeme protiv Danske bilo je teško, bilo je izmjena. Bilo je teško, ušao je Modrić, dosta stvari je to promijenilo u sredini terena. Imali su više kontrole, bili su opasni. Tko će sutra igrati, vidjet ćemo. Imaju opcija, ali ima umora kod njih kao i kod nas. Ima i problema. Hoće li to biti ista ekipa kao u prošloj utakmici, vidjet ćemo.

Erlić i Šutalo debitirali za Hrvatsku, kako vam se čine mladi stoperi Hrvatske?

- To je više pitanje za mog kolegu Zlatka. To nije moja uloga da komentiram o protivničkim igračima. Imaju potencijala, ima opcija jasno, ali ne bih sudio o igračima druge ekipe.

