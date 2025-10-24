Hrvatski U-17 reprezentativci idu u Katar. Bez pritiska, ali s puno nade, izbornik Budimir vodi mlade talente u borbu protiv Senegala, UAE i Kostarike. Hoće li ponoviti uspjeh A reprezentacije?
'VATRENI' PUT KATRA PLUS+
Deset godina nakon 'Čileanaca' mladi Hrvati na SP-u: 'Fifa je izdala naredbu svim ekipama'
Čitanje članka: 4 min
Katar ima posebno mjesto u kolektivnoj memoriji hrvatske nogometne obitelji, Dalićeva je vrsta na Svjetskom prvenstvu održanom u toj maloj bliskoistočnoj zemlji 2022. osvojila brončanu medalju, a sada na istom mjestu od 3. do 27. studenoga U-17 vrstu također očekuje svjetska smotra. No za razliku od Modrića i društva, koji su u Katar doputovali kao legitimni kandidati za medalju, mladi reprezentativci nemaju ni rejting ni imperativ.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku