Obavijesti

Sport

Komentari 0
'VATRENI' PUT KATRA PLUS+

Deset godina nakon 'Čileanaca' mladi Hrvati na SP-u: 'Fifa je izdala naredbu svim ekipama'

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 4 min
Deset godina nakon 'Čileanaca' mladi Hrvati na SP-u: 'Fifa je izdala naredbu svim ekipama'
Ženeva: Juniori Hajduka plasirali se u finale Lige prvaka mladih | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Hrvatski U-17 reprezentativci idu u Katar. Bez pritiska, ali s puno nade, izbornik Budimir vodi mlade talente u borbu protiv Senegala, UAE i Kostarike. Hoće li ponoviti uspjeh A reprezentacije?

Katar ima posebno mjesto u kolektivnoj memoriji hrvatske nogometne obitelji, Dalićeva je vrsta na Svjetskom prvenstvu održanom u toj maloj bliskoistočnoj zemlji 2022. osvojila brončanu medalju, a sada na istom mjestu od 3. do 27. studenoga U-17 vrstu također očekuje svjetska smotra. No za razliku od Modrića i društva, koji su u Katar doputovali kao legitimni kandidati za medalju, mladi reprezentativci nemaju ni rejting ni imperativ.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model
BILA JE WTA ZVIJEZDA

FOTO Talijanka napustila tenis, navukla tangice i postala model

Talijanska tenisačica Camila Giorgi (33) šokirala je svijet prošle godine nakon što se odlučila umiroviti iz sporta kako bi postala model za donje rublje... Najviši renking u karijeri bilo joj je 26. mjesto na WTA ljestvici, imala je u sebi još koju godinu dobrog tenisa, ali odlučila se na promjenu karijere...
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Utakmica Rijeke i Sparte nakon epskog potopa je prekinuta!
STIGLA POTVRDA

Utakmica Rijeke i Sparte nakon epskog potopa je prekinuta!

Utakmica je po prvi put prekinuta u 13. minuti. Potom se nastavila nakon dva sata pauze, da bi nakon odigranog poluvremena i službeno bila prekinuta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025