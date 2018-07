Deshamps za povijest: Osvojio je SP kao igrač i kao trener...

Prije njega to je uspjelo još jedino Brazilcu Mariju Zagallu i Nijemcu Franzu Beckenbaueru. Nažalost, Deschamps je do oba trofeja došao preko Hrvatske.

Prije 20 godina "Tricolori" su u polufinalu pobijedili Hrvatsku 2-1, a Deschamps je tada bio kapetan momčadi.

Danas je Deschamps vodio Francuze kao izbornik u finalu SP-a, a s druge strane je stajala Hrvatska. I opet se Deschamps radovao jer je Francuska dobila finale s 4-2.

Brazilac Zagallo je kao igrač slavio na Svjetskom prvenstvu 1958. te četiri godine kasnije 1962. godine, dok je "Selecao" predvodio do svjetske krune 1970. godine. Zagallo je i kao izbornik mogao do druge krune, no 1998. u Francuskoj je osvojio drugo mjesto iza domaćina turnira.

Beckenbauer je igrački naslov osvojio 1974. godine, dok je kao izbornik 'elf' predvodio do svjetskog naslova 1990. godine.

