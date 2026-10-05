DETALJAN VODIČ Koliko treba 'vatrenima' bodova za ostanak, razigravanje ili četvrtfinale?

Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u nikad lošijem raspoloženju u svlačionici nakon teškog poraza protiv Engleske (7-0) u kojem je izgledala kao razbijena vojska pred tisućama djece. Nema previše vremena za analizu jer već u utorak od 20.45 na rasprodani Poljud stižu svjetski prvaci Španjolci, jednako gladni da opet napune mrežu "vatrenih".

Jasno je da bi remi u toj utakmici Slavenu Biliću došao kao kuća. Do kraja je u igri devet bodova koji će odrediti hoće li Hrvatska nekim čudom u četvrtfinale, za što ima mizernih 2,7 posto šanse, hoće li uopće izboriti ostanak u A razredu, gdje je bila od osnutka natjecanja, hoće li u razigravanje za ostanak ili čak direktno ispasti u niži rang, što bi za posljedicu imalo i ispadanje s popisa nositelja za kvalifikacije za Europsko prvenstvo. A to znači i nove sudare s najjačima koje bi svakako valjalo izbjeći.

"Vatreni" u dvoboj sa Španjolcima ulaze s tri boda, a ovo je pregled što bi donio svaki bodovni učinak po završetku natjecanja u studenom prema platformi Football meets data.

Ako Hrvatska osvoji tri boda

Nastave li nizati poraze u druge tri utakmice, za što postoji samo 7,5 posto šanse, "vatreni" će gotovo sigurno (70 posto) izravno ispasti iz najjačeg razreda Lige nacija i neće biti nositelji u ždrijebu kvalifikacija za Euro koje će se održati u prosincu. Ipak, imaju i 30 posto šansi da razigravaju za ostanak s nekom od drugoplasiranih selekcija iz Lige B. Za to bi barem dvije četvrtoplasirane reprezentacije morale završiti s manje od tri boda na kraju natjecanja.

Ako Hrvatska osvoji četiri boda

U tom slučaju superračunalo daje čak 97 posto šanse da će Hrvatska biti u razigravanju za ostanak, a samo tri posto da će odmah ispasti. Pretpostavka je da će Češka, koja u tri utakmice nije osvojila bod, završiti na začelju, a dosta bi ovisilo o izravnom dvoboju 15. studenog u Osijeku, u posljednjem kolu.

Ako Hrvatska osvoji pet bodova

Prognoza kaže da u tom slučaju neće ispasti, iako to ne bi bilo i matematički sigurno. Znanstvena fantastika od 0,7 posto predviđa i ostanak u eliti bez razigravanja.

Ako Hrvatska osvoji šest bodova

I uz još jednu pobjedu ili tri remija do kraja Hrvatska neće izravno ispasti, a tek joj blago rastu šanse za mjesto među dvije najbolje trećeplasirane koje ne razigravaju (4,5 posto). Prognoza ELO modela takvom scenariju daje najviše šanse od svih mogućih, 34 posto.

Ako Hrvatska osvoji sedam bodova

S dvije pobjede i remijem u druge tri utakmice otvaraju se nove opcije, čak i četvrtfinala, no ono je na razini teorije (0,3 posto). Ostanak bi bez razigravanja Hrvatska osigurala u 24,2 posto slučajeva, što znači da je i dalje najveća šansa da bi išla u te utakmice.

Ako Hrvatska osvoji osam bodova

Ovo je, čini se, ključna granica za ambicije za izbjegavanje razigravanja. Dakle, pobjeda i dva remija do kraja značile bi prilično sigurno ostanak (68 posto), samo u 30 posto slučajeva, vjerojatno zbog loše gol-razlike (trenutačno -9) ipak bi značilo play-out, a četvrtfinale bi i dalje bilo jako daleko (dva posto).

Ako Hrvatska osvoji devet bodova

Ni porazom od Španjolske ne bi potonule sve nade u četvrtfinale. Naime, s dvije pobjede (u studenom ili kombinirano) Hrvatska bi gotovo sigurno ostala u eliti, prolazak među osam bio bi i dalje ravan teoriji s četiri posto.

Ako Hrvatska osvoji deset bodova

Tu se stanje drastičnije mijenja u korist prolaska u četvrtfinale, takvim učinkom šanse rastu na 36,9 posto. A to bi značilo da će Španjolska ili Engleska prosuti pokoji bod protiv Češke i da bismo se tako progurali na jedno od prva dva mjesta. Ni tad, međutim, ne bismo bili sigurni u ostanak, u ovom trenutku postoji 0,7 posto šanse da bismo svejedno morali u razigravanje. I to, opet, zbog katastrofalne gol-razlike.

Ako Hrvatska osvoji 12 bodova

Tri pobjede iz preostale tri utakmice ne samo da bi preokrenule cijelu atmosferu oko reprezentacije i vratilo vjeru u "vatrene", nego bi ih vrlo vjerojatno lansiralo među najboljih osam, gotovo je 90 posto šansi da tako i bude. To znači da bismo pobijedili i Španjolsku i Englesku, a da bi oni i u drugim utakmicama prosipali bodove. Ipak, sveukupno je samo 1,2 posto šanse da se to doista i dogodi.