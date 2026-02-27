Obavijesti

Sport

Komentari 4
KOMENTAR PLUS+

Deutschland, auf Wiedersehen. Kako je dobro srušiti svjetskog prvaka! Hezonji naklon do poda

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 3 min
Deutschland, auf Wiedersehen. Kako je dobro srušiti svjetskog prvaka! Hezonji naklon do poda
Zagreb: Kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2027, Hrvatska - Njemačka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Šarić i Hezonja pokazali su koliko su ubitačan duo, prava je šteta što ih češće nismo gledali zajedno u reprezentaciji. Propustili smo posljednja tri velika natjecanja, vidi se da ih to smeta i boli

Admiral

Deutschland, Deutschland, auf wiedersehen, orilo se krcatim Draženovim domom. Kako je dobro opet rušiti košarkaške velesile! 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine
ODUVIJEK PLIJENI POGLEDE

Od prodavačice do zaručnice u vrućim tangicama: Evo kako se Georgina mijenjala kroz godine

Georgina i Ronaldo: od sudbonosnog susreta u Gucci trgovini do glamurozne obitelji. Njihova ljubav, ispunjena srećom i tugom, osvojila je svijet. Očekuju vjenčanje, a Georgina već nosi zaručnički prsten
Evo koliko je Dinamo zaradio ove sezone u Europskoj ligi
LOVA U DŽEPU

Evo koliko je Dinamo zaradio ove sezone u Europskoj ligi

U Europskoj ligi svaka pobjeda u ligaškoj fazi donosi 450.000 eura, a remi 150.000 eura. Dinamo je ostvario tri pobjede i remi u ligaškoj fazi, ali je svejedno zaradio solidnu svotu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026