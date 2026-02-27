Šarić i Hezonja pokazali su koliko su ubitačan duo, prava je šteta što ih češće nismo gledali zajedno u reprezentaciji. Propustili smo posljednja tri velika natjecanja, vidi se da ih to smeta i boli
Deutschland, auf Wiedersehen. Kako je dobro srušiti svjetskog prvaka! Hezonji naklon do poda
Deutschland, Deutschland, auf wiedersehen, orilo se krcatim Draženovim domom. Kako je dobro opet rušiti košarkaške velesile!
