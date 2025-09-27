Devet golova Terezije Ćurić za slavlje Bjelovara protiv Zameta

Rukometašice Bjelovara nastavile su pobjednički niz i u trećem kolu svladale Zamet 32-26, potvrdivši maksimalan učinak na startu prvenstva.

Gošće iz Rijeke ušle su agresivno i borbeno, pa su držale prednost sve do 20. minute. Preokret je donio ulazak Terezije Ćurić, koja je nakon „zagrijavanja“ počela neumoljivo pogađati mrežu. Iako je vratarka Zameta Helena Šegota u prvom dijelu upisala osam obrana, domaće su do odmora uspjele izgraditi četiri pogotka viška.

U nastavku se Zamet približio i u 37. minuti izjednačio na 18-18, no tada su „žokice“ dodale gas te u završnici pobjegle na nedostižnih +7.

Prvo ime susreta bila je nezaustavljiva Terezija Ćurić s devet pogodaka. Uz nju su se istaknule Ana Marija Gavrić, Grizelj koja je dominirala u obrani, te Ema Guskić svojim „projektilima“ izvana. Pogotke s desnog krila dodala je i ljevoruka Renata Petrović.

ŽOK BJELOVAR – RK ZAMET 32 (17) - 26 (13)

Veliko Trojstvo, 27. 9. 2025., školsko-sportska dvorana. Gledatelja: 200.

Igračica utakmice: Terezija Ćurić s brojem 2.

BJELOVAR: Pokopac 7 i Bajan 2 obrane, T. Ćurić 9, M. Ćurić, A. M. Gavrić 6 (3), Oremović 1, Štulina, Mrđen, Krstić, M. Gavrić 1, Petrović 2, Grizelj 5, R. Petrović 4, Guskić 4.

Sedmerci: 7/5. Trener: Goran Mrđen.

ZAMET: Šegota 12 obrana, Debelić Šestan 3, Budić 1, N. Pleša 3, Brusić 3, Nika Pleša 5, Leverić, Grozdanić, Černeka 4, Šutović, Koić, Malenović 7 (1), Zadković, Kosanović.

Sedmerci: 1/1. Službena osoba: Igor Saršon.

Bjelovar: 4 minute (A. M. Gavrić 2, Grizelj 2)

Zamet: 8 minuta (Černeka 2+2, Grozdanić 2, N. Pleša 2)