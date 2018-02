Dečki, jedne za van! Pogledajte Neymarove 'ćevape' u petercu!

Strasbourg je poveo na Parku prinčeva već u šestoj minuti, ali to kao da je naljutilo Parižane. Draxler je pogodio za 1-1 četiri minute kasnije da bi u 21. minuti Neymar zabio za vodstvo PSG-a nakon minijature u protivničkom petercu.

Brazilac je nekako provukao loptu kraj braniča i golmana, ali to mu nije bilo dovoljno pa ju je još prebacio preko dvojice natrčalih gostujućih igrača poslavši ih 'na ćevape' da bi mirno zabio u praznu mrežu. Kakav potez, kakav majstor...

Neymaru je to bio 19. gol u 19 utakmica za PSG, a ima i 12 asistencija. Sjajne su to brojke, ali to je francuska liga i Strasbourg, 14. veljače protiv Real Madrida na Bernabeuu Brazilca nismo vidjeli ni približno u ovakvom izdanju.

No agenda this was quality from Neymar tbh.. pic.twitter.com/WWLIqzlJ2f — Avirup (@CentralWinger_) February 17, 2018

PSG je do kraja natrpao mrežu Strasbourga, zabio je i Angel di Maria, koji protiv Reala nije dobio ni minute, Edinson Cavani pogodio je dvaput za 5-2 i 22. pobjedu u ligi. Za jedan gol asistirao mu je i Neymar, i to kako, opet majstorski.

Super assist by #Neymar. His 19th of the season... pic.twitter.com/iRPja37MV3 — follow @BrazilStat (@BrazilStats2) February 17, 2018

PSG-u je ovo bila 18. pobjeda u zadnjih 19 utakmica kod kuće u ligi te 36. domaća utakmica zaredom u kojoj nije izgubio (30 pobjeda i šest remija). Parižani su na na 12 bodova prednosti ispred Monaca i 16 više od Marseillea.

REZULTATI: PSG - Strasbourg 5-2 (Draxler 10, Neymar 21, Di Maria 22, Cavani 73, 79 / Aholou 6, Bahoken 67) Amiens - Toulouse 0-0 Angers - Saint-Etienne 0-1 (Berič 79) Caen - Rennes 2-2 (Crivelli 6, Da Silva 84 / Sakho 9, 21) Montpellier - Guingamp 1-1 (Sio 73 / N'Gbakoto 29-11m) Troyes - Metz 1-0 (Niane 88) U petak: Monaco - Dijon 4-0 (Keita 13, Fabinho 69-11m), Rony Lopes 87, Glik 90+2) U nedjelju: Nica - Nantes Lille - Lyon Marseille - Bordeaux LJESTVICA 1. Paris St. Germain 26 22 2 2 81:19 62 68 2. AS Monaco 26 17 5 4 64:26 38 56 3. Olympique Marseille 25 15 7 3 55:29 26 52 4. Olympique Lyon 25 14 6 5 54:30 24 48 5. Montpellier HSC 26 9 11 6 24:21 3 38 6. FC Nantes 25 11 5 9 26:26 0 38 7. Girondins Bordeaux 25 10 5 10 32:34 -2 35 8. Stade Rennes 26 10 5 11 32:35 -3 35 9. OGC Nizza 25 10 4 11 31:37 -6 34 10. EA Guingamp 26 9 7 10 26:33 -7 34 11. AS St. Etienne 26 9 6 11 27:40 -13 33 12. SM Caen 26 9 5 12 20:30 -10 32 13. Dijon FCO 25 9 4 12 36:52 -16 31 14. RC Straßburg 26 8 6 12 32:47 -15 30 15. ES Troyes 25 8 3 14 24:34 -10 27 16. Toulouse 26 7 6 13 22:33 -11 27 17. Amiens 26 7 5 14 22:30 -8 26 18. OSC Lille 25 7 5 13 23:39 -16 26 19. Angers SCO 26 5 10 11 27:39 -12 25 20. FC Metz 26 5 3 18 23:47 -24 18