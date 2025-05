Diario As: Luka Modrić teško će ostati u Realu, ali on će odlučiti

Luka Modrić (39) želi ostati još godinu dana, do Svjetskog prvenstva 2026. na kojem planira igrati za Hrvatsku. Poslije toga će vidjeti, pišu španjolske novine Diario As koje su se još jednom raspisale o budućnosti hrvatskog nogometaša u "kraljevskom klubu". Podsjetimo, Modrićev ugovor s Realom ističe 30. lipnja.

Situacija je zanimljiva jer će Real sudjelovati na Svjetskom klupskom prvenstvu koje počinje 14. lipnja, a završava 13. srpnja. Zbog toga će Modrić, kao i ostali igrači kojima ističe ugovor poput Lucasa Vasqueza, s Realom potpisati proceduralno produljenje ugovora koje će Fifa odobriti kako bi neometano mogao zaključiti turnir s klubom.

Real će na klupskom SP-u odmjeriti snage s Al Hilalom (18. lipnja), Pachucom (22. lipnja) i RB Salzburgom (27. lipnja). Ako završi prvi u skupini utakmicu nokaut faze igrat će 1. srpnja, a ako bude drugi onda 30. lipnja, kada bi Modrić još imao pravo nastupa.

As najavljuje kako je Vasquez na izlaznim vratima i dodaje kako je sve izglednije kako će se ovog ljeta od Reala oprostiti i Modrić, koji će u rujnu proslaviti 40. rođendan.

- Modrić ima veću šansu ostati od Vasqueza, iako će i to biti teško. Real neko vrijeme radi na pomlađivanju momčadi, a to uključuje i dolazak Martina Zubimendija, dok Aurelien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Federico Valverde i Jude Bellingham ostaju. Nema puno mjesta i za njega. - piše As i ističe...

- Jedina opcija da Modrić ostane jest da drastično smanji plaću i prihvati sporednu, gotovo simboličnu ulogu. Odluka će biti na njemu. Luka želi ostati u Realu još godinu dana, do Svjetskog prvenstva 2026. na kojem planira igrati za Hrvatsku. Poslije toga će vidjeti. Sigurno je samo da će igrati na Svjetskom klupskom prvenstvu. - zaključuje se u tekstu.