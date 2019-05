Dida i Ševčenko bili su heroji, a Tudor je ozlijeđen išao s terena

Prvog dana lipnja čeka nas finale Lige prvaka, spektakl kojeg će u Madridu igrati Tottenham i Liverpool. Tim povodom podsjećamo vas na sva finala odigrana od formiranja toga natjecanja u sezoni 1992/93. Vremeplov nastavljamo finalom iz 2003. godine kada je u talijanskom finalu Milan slavio nakon izvođenja penala.

U finalu Lige prvaka 2003. godine između Juventusa i Milana semafor je nakon 120 minuta pokazivao 0-0. Nije tada bilo bitno ni što je postojalo pravilo srebrnog gola, u kojemu je momčad sve mogla riješiti u prvom produžetku - jer golova jednostavno nije bilo.

Juventus je do finala te sezone u Ligi prvaka u 16 utakmica tek dvije ostao bez gola, a Milan u tek tri susreta. Alessandro Del Piero, David Trezeguet, Andrij Ševčenko i Pippo Inzaghi. Četiri napadača nevjerojatne razine, dvije najbolje momčadi Europe - ali gledatelji na Old Traffordu tog su dana dobili finale koje je naposljetku zavrijedilo neslavni nadimak 'najdosadnijeg finala Lige prvaka svih vremena'.

Iste te sezone momčadi su se dvaput susrele u talijanskom prvenstvu. Oba puta završilo je 2-1, no s različitim pobjednicima. Juventus je tada bio prvak Apenina, Milan je osvojio Kup. Sve je bilo postavljeno za spektakl u Manchesteru.

Ipak, do toga nije došlo. Momčadi su na Old Trafford došle s ciljem da ne prime gol, a iako je Milan zabijao golove na putu do finala fascinantno je da su u nokaut fazi 'rossoneri' slavili tek jedanput! Uz pet remija...

Hrvat u finalu

Danas je tradicija u finalu Lige prvaka vidjeti Hrvata, bio to Luka Modrić, Mario Mandžukić, Dejan Lovren ili netko četvrti, a te 2003. godine za Juventus je igrao Igor Tudor. Ipak, mogao je imati i sretnije finale. U 40. minuti utakmice trčao je za loptom s Andrijem Ševčenkom pa istegnuo zadnju ložu. Zamijenio ga je tada Birindelli.

Bilo je to Igorovo jedino finale Lige prvaka u karijeri, Juventus je na sljedeće čekao dugih 12 godina...

Milan krenuo jako

Lopta se u mreži Juventusa našla već nakon sedam minuta igre. Legendarni Ukrajinac Ševčenko matirao je Buffona, no pomoćni sudac podigao je zastavicu. Bilo je zaleđe!

Nekoliko trenutaka kasnije Juve je zamalo uzvratio. Alessandro Nesta 'izgubio' je Trezegueta, ovaj je imao pravi zicer, no promašio je.

Ševčenko je od tad redovito prijetio, Rui Costa je isto bio kreativan, no Juventusova obrana bila je spremna otkloniti sve prijetnje. Ipak, većina prvog poluvremena protekla je u mirnom tonu što se tiče velikih prilika, no igralo se iznimno grubo. Del Piero je dobio po oku od Neste, Tudor se ozlijedio, a Nesta je u posljednjim trenutcima prvog poluvremena i spasio svoje. Ciro Ferrara bio je tek na par metara od gola, išao opaliti, no legendarni talijanski branič skinuo mu je loptu s noge!

Juve preuzeo inicijativu

Prvih nekoliko minuta drugog dijela Juventus je igrao atomski nogomet. Conteu je malo falilo da glavom zabije gol, ali ubrzo se finale opet vratilo u modus 'najdosadnijeg ikad'.

Ugledni Guardian još je tad pisao:

- Braniči dobro markiraju, a startovi su za polomiti kosti... Inzaghija je naprebijao Ferrara, a nekoliko sekundi kasnije Gattuso se previjao u agoniji nakon duela s - opet Ferrarom.

Milanova najbolja šansa možda je bio Maldinijev udarac glavom, no ni on nije htio u gol. Bilo je tu još udaraca glavom, no o efikasnosti utakmice puno govori da su najbolji igrači Milana u 90 minuta bili Gattuso i Maldini... Englezi su u prvom produžetku Gattusa usporedili s tasmanskim vragom na amfetaminima!

Većina utakmice protekla je u zijevanju gledatelja, a onda je stigao spektakl - penali!

Dida na jednoj, Buffon na drugoj strani. Ma da je utakmica dotad bila najdosadnija u povijesti nogometa, odmah je bilo jasno da je to spektakl posebne vrste.

Dida heroj

Juventus 0 - 0 Milan Trezeguet promašaj, Dida mu je obranio!

Juventus 0 - 1 Milan Serginho zabija

Juventus 1 - 1 Milan Birindelli zabija

Juventus 1 - 1 Milan Buffon je odlično skinuo udarac Seedorfa!

Juventus 1 - 1 Milan Dida opet brani! Ovaj put Zalayeta

Juventus 1 - 1 Milan Buffon je obranio - nogama! Pehist je bio Kaladze

Juventus 1 - 1 Milan Dida je obranio Monteru

Juventus 1 - 2 Milan Nesta je zabio. Juve mora zabiti sljedeći penal!

Juventus 2 - 2 Milan Del Piero je zabio, no ako Milan zabije - sve je gotovo!

Juventus 2 - 3 Milan Andrij Ševčenko je zabio! Milan je osvojio Ligu prvaka!

Juventus (4-4-2): Buffon - Thuram, Tudor (Birindelli, 42), Ferrara, Montero - Camoranesi (Conte, poluvrijeme), Tacchinardi, Davids (Zalayeta, 66), Zambrotta - Del Piero, Trezeguet

Milan (4-3-1-2): Dida - Costacurta (Roque Junior, 66), Nesta, Maldini, Kaladze - Gattuso, Pirlo (Serginho, 71), Seedorf - Rui Costa (Ambrosini, 87) - Ševčenko, Inzaghi.