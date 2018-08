Dilaver: Samo neka pričaju, ali s Dinamom nema za*ebancije!

Dinamo je odigrao još jednu zrelu utakmicu, pa po drugi put u samo tjedan dana svladao (1:0) Astanu. Hrvatski prvak tako se bez ikakvih problema plasirao u grupnu fazu Europske lige, ali i playoff fazu Lige prvaka.

Modri navijači i dalje vjeruju kako ovaj Dinamo može i do Lige prvaka, a za to Zagrepčani u 180 minuta moraju biti od Young Boysa...

'Ginemo jedan za drugoga'

"Neću komentirati ono što je bilo prije, ali otkada sam ja tu, ovo je sada najozbiljniji Dinamo. Nikada nismo stajali tako na terenu, imali takav gard, osjeti se i neka drugačija klima u svlačionici. Velika je razlika u odnosu na ono što je bilo prije, a sve to nam daje dodatnu energiju da budemo još bolji" rekao je Petar Stojanović, pa dodao:

"Realno, jako smo puno dobili s novim trenerom. Nije mi ugodno pričati o bivšim stručnjacima koji su nas vodili, ali s Bjelicom smo dobili jako veliku energiju, svi smo puno veći prijatelji između sebe, a to je jedini pravi put."

Dinamo u početnoj momčadi nema pet igrača (!?) koji su lani bili u najboljoj momčadi HNL-a (Livaković, Benković, Sosa, Soudani, Gavranović), a izgleda puno bolje nego prije...

"To mi je nevjerojatno i sam se tome čudim, velika pohvala svim mojim suigračima i stručnom stožeru. Sada se na terenu svi borimo jedni za druge, doslovno ginemo jedni za druge, ali na puno većoj razini nego što je to bilo prije. Drago mi je što to prepoznaju i naši navijači."

"Mi smo ostvarili svoj cilj, ušli smo u Europsku ligu, ali nećemo se sada na tome zaustaviti. Svi kažu, pa i vi ste rekli, da sada izgledamo drugačije nego prijašnjih godina, idemo to pokazati i u Europskoj ligi. Znamo da nas protiv Young Boysa u dvije utakmice čeka jako težak posao, ali opet znamo i koliko vrijedimo. Daj Bože da nas nagradi i uđemo u Ligu prvaka."

Kako bi protiv ovog Dinama danas prošli Odds i Skenderbeu?

"Haha, siguran sam da ne bi to bio kao prošle godine, vjerujem da bi sada to bilo puno drugačije. Ali, to smo sada zaboravili, mi se okrećemo budućim izazovima, a sada razmišljamo samo o sljedećem prvenstvenom suparniku. Idemo korak po korak, utakmicu po utakmicu, sada je na redu Osijek. Još ne razmišljamo o Young Boysima, prvo Osijek, a onda ćemo se okrenuti njima" završio je Stojanović.

Gavranović: Blizu sam prave forme

Tada se pred medijima pojavio Mario Gavranović...

"Dojmovi su pozitivni, imali smo dobar rezultat iz prve utakmice, ali smo znali da moramo dobro ući i u uzvrat, Astana je dobra momčad koja zna igrati nogomet. Imaju kvalitetnih igrača, veliki komplimenti cijeloj ekipi, svi su odradili odličan posao. Zajedno smo napadali, zajedno se branili, tako moramo uvijek izgledat. Ovo je pravi primjer kako jednu ozbiljnu utakmicu treba mirno privesti kraju" rekao je Gavranović.

Prošle ste sezone bili u Rijeci koja je bila konkurentna na europskoj sceni, ima li ovaj Dinamo ono što je prošle sezone imala Rijeka?

"Sve je to dosta drugačije, Dinamo je pun kvalitetnih igrača, sada stvaramo momčad koja se drži skupa, a to je važno za velike rezultate."

Vi ste kao dokazana napadačka klasa i dalje na klupi...

"Pa, ja sam profesionalac, radim maksimalno kako bi se što prije vratio u formu. Mislim da sam blizu prave forme, blizu onoga kakav sam bio u Rusiji. I sada čekam da se sve vrati na ono kako je bilo prije. Ovaj široki kadar motivira svakoga da bued još bolji, da trenirati još jače, što je odlična stvar. Sjetite se, prošle smo sezone za neke utakmice morali povlačiti igrače iz B momčadi, danas je drugačija priča."

Dilaver: Samo dođite

Vrlo rječit bio je Emir Dilaver...

"Uspjeli smo što smo htjeli, bilo je i dosta navijača što nam je važno. Svi moramo biti zajedno, čitav Zagreb. Vjerujem da svi prepoznaju kako se borimo, kako živimo za ovaj klub. Toliko smo dobra momčad, treba nam još malo više podrške, pa ćemo možda napraviti velike stvari. Opet biti na vrhu vrhova gdje ovaj Dinamo i mora biti" rekao je Dilaver, pa nastavio:

"Svi nas podcjenjuju, čuli smo svakakve stvari s presice, svi nas podcjenjuju, a ovo je Dinamo. Najjači klub na Balkanu, nema tu zajeban.... više. Tko god misli da ovdje može doći i sprdati se s nama, hvala mu. A mi ćemo im vraćati na ovakav način, kako su prošli Hapoel i Astana, tako će i drugi koji će nas podcjenjivati."

Hapoel i Astana su prošlih sezona igrali ozbiljne role u grupnim fazama europskih natjecanja, a vi ste im u četiri utakmice zabili 10 golova uz tri pobjede i remi...

"Ma dosta se toga promijenilo, puno sam pratio Dinamo prošlih godina kao i svi odozdo, ali držimo se zajedno kao braća, kao familija. Svi se bodrimo, kada treba damo jedan drugome po glavi, vjerujem da smo zrela ekipa i prava momčad. Pa i da ovakav Dinamo treba Zagrebu, samo neka nas podrži što više navijača. Neka budu uz nas, vesele se uz nas, ne treba oko ove momčadi biti negative. Svi daju sve od sebe, mi ne znamo drugačije. Trebamo biti zajedno, kao što smo svi bili za Hrvatsku u Rusiji. Evo, mi sada navijamo za Hajduk i Rijeku, trebamo svi biti zajedno. Ajmo svi skupa dići taj klupski koeficijent."

Tomasov: Dinamo ima odličnog trenera

Marin Tomasov bio je prilično iskren poslije utakmice...

"Što reći, prošla je bolja ekipa, tu nema nikakve priče. Dinamu sretno dalje u kvalifikacijama, neka uđu u Ligu prvaka, a mi ćemo priliku tražiti u Europskoj ligi. Mi smo svoje prigode propustili doma, ali ako me pitate ovo nije ona Astana na kakvu sam ja navikao. Otišli su nam neki igrači, došao je novi trener, sve je drugačije. Da budem iskren, mislio sam da će nam biti lakše igrati protiv Dinama, ali bolja je momčad prošla" poručio je Tomasov, pa nastavio:

"Moram reći da Dinamo ima odličnog trenera. Čovjeka koji točno čita utakmicu i vidi što treba, čuo sam što je pričao igračima, na koji ih način ispravljao tijekom utakmice, sve je to imalo smisla. Osjetite i vi to na terenu.. Ne znam što se s nama dogodilo pogotovo u Astani, nemoguće je da Olmo u prvoj utakmici onako prebaci igrača i spusti se sam prema golu, da ga nitko ne faulira. Ova momčad prije nije radila tako taktičke pogreške. Dinamo je s ovim trenerom spreman za velike stvari."

Može li po vama ovaj Dinamo biti konkurentan u Ligi prvaka ili barem Europskoj ligi?

"U Europskoj ligi može sigurno, a mišljenja sam kako će im u Ligi prvaka biti teško. To je nogomet. Evo, ja sam mislio da će nama lakše biti igrati s Dinamom, a nismo napravili niti jednu opasnu prigodu u dvije utakmice. Da, vjerovao sam da će ovaj sraz biti puno napetiji, a sada gledate 3:0 ukupno, ispao je to lagan prolaz Dinama. Želim im svu sreću, neka uđu u Ligu prvaka" završio je Tomasov.

Riječ je na kraju dobio i vratar Astane Nenad Erić...

"Mislim da Dinamo ima jako dobru, discipliniranu momčad i vrhunskog trenera, uz malo sreće mogu i do Lige prvaka. Pred njima je dobar suparnik, ali svi su ozbiljni na ovoj razini natjecanja. Da, Dinamo me iznenadio, vjerujem kako mogu proći dalje, još jednom razveseliti svoje navijače, ja im u tome želim svu sreću" završio je Erić.