U osmini finala CONCAF Lige prvaka susreli su se surinamski Inter Moengatapoe i Olimpia iz Hondurasa koja je slavila sa 6-0. Utakmica nije došla u žižu javnosti zbog atraktivnih poteza ili fenomenalnih golova, već sudionika susreta.

Naime, za domaćina je od prve minute zaigrao potpredsjednik Surinama Ronnie Brunswijk koji je ujedno kapetan, ali i vlasnik kluba. No, ni to nije onaj najzanimljiviji dio priče, već taj da Brunswijk ima 60 godina. I da, on je kriminalac na Interpolovoj tjeralici.

Brunswijk je 1999. u Nizozemskoj osuđen zbog trgovine drogom, a američki New York Times ga je opisao kao pljačkaša banaka, gerilskog vođu, oca najmanje 50 djece, ali i čovjeka koji je pomogao da se demokracija dovede u Surinam.

Često se postavlja pitanje odakle mu silno bogatstvo kojim rasplolaže, no siromašnim stanovnicima Surinama je važnije to da im često pomaže. Tako im je jednom prilikom iz helikoptera bacao novac.

Jučer je, primjerice, dijelio novac nogometašima protivničke Olimpije iz Hondurasa.