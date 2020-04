Diletta podijelila sretnu vijest: 'Gledajte me sada i na TV-u...' Talijanska voditeljica i novinarka i njena emisija koju vodi za Radio 105, "105 Take Away", odsad će biti i u vizualnom formatu, što će svakako uljepšati dane svima koji cijene njen lik i dijelo, pogotovo u aktualnoj situaciji kada korona virus hara Italijom