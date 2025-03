Diletta: Skinula sam gotovo svu odjeću, policajka mi je stiskala grudi. Bilo mi je neugodno...

Diletta Leotta (33), popularna voditeljica DAZN-a i influencerica s 9,2 milijuna pratitelja na Instragamu, podijelila je u eteru radija svoje neugodno iskustvo koje je doživjela na sigurnosnoj točki u njemačkoj zračnoj luci. Bizarna priča dogodila se nakon što je planetarno popularna Talijanka posjetila svog supruga, vratara Schalkea Lorisa Kariusa (31).

- Morala sam se vratiti u Italiju, a dok sam prolazila kroz detektor metala, došla je policajka i htjela me provjeriti. Stisnula mi je grudi. Bilo mi je malo neugodno - ispričala je Diletta te dodala da je zamoljena da podigne ruke i već se u tom trenutku osjećala loše.

- Skinula sam gotovo svu odjeću, pod pazuhom nisam nosila gotovo ništa i rekla sam policajki: 'Vidite, nemam ništa ispod pazuha'." Ali inzistirala je na tome da me škaklja ispod ruku, što je bilo nevjerojatno mučenje. Rekla mi je i da skinem cipele i škakljala me po stopalima - izjavila je Diletta te dodala da je joj je to vratilo traume iz djetinjstva jer ju je brat tako znao držati i škakljati ispod pazuha.

- Bio je stvarno jak. Škakljao me po tijelu pa sam malo smočila hlače- zaključila je.