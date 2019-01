Dillashaw najavio nezapamćen pothvat: Želim uzeti tri pojasa

Želim biti poznat kao skupljač pojaseva, ispalio je TJ Dillashaw, prvak bantam kategorije.

Dillashawa u subotu čeka okršaj protiv sjajnog Henryja Cejuda koji drži pojas u muha kategoriji. Amerikanac je protiv Cejuda apsolutni favorit, a to potvrđuju i kladionice koje na pobjedu TJ-a daju koeficijent 1,50.

- Mislim da svi znaju koliko jako želim taj drugi pojas i koliko naporno radim za njega. Posvećen sam ovom sportu i ovisan sam o tome da postanem još bolji. Uzbuđen sam oko prilike da pokažem dodatni napredak. Nije važno tko si, gdje se boriš i koje su tvoje najveće kvalitete, biti ću bolji od tebe - rekao je TJ Dillashaw u najavi borbe, a prenosi FightSite.

TJ Dillashaw se povodi primjerom Daniela Cormiera koji je također uzeo titulu u dvije kategorije, a on najavljuje još grandiozniji pothvat.

- Kada sam se odlučio spustiti u muha kategoriju, morao sam napraviti neke promjene. Nisam u početku znao što trebam raditi i morao sam na kraju uložiti puno truda. Drago mi je što na kraju imam priliku pokazati da ja to mogu. Ne samo spustiti se dolje, nego i otići u višu kategorije. Jednostavno želim pokupiti sve te pojaseve - kazao je Dillashaw samouvjereno pa dodao:

- Cejudo me prozvao nakon borbe i ja sam to prihvatio jer nikada ne bježim od izazova. On je zlatni olimpijac i zna se boriti, no nije toliko raznovrstan kao ja. Ja sam bolji MMA borac od njega. Najbolji sam na svijetu do 61.5 kilograma, a sada ću biti i u 57 kilograma. Pobijediti ću ga i to ću učiniti na spektakularan način - završio je Dillashaw.

Ako pobijedi, Dillashaw će napasti Maxa Hollowaya koji drži pojas u perolakoj kategoriji. Ako uspije objediniti pojaseve u tri kategorije bit će prvi u povijesti kojem je to pošlo za rukom.