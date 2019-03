Dillashaw out bar godinu dana, još se čeka odluka USADA-e...

Ugledni novinar Ariel Herwani objavio je informacije prema kojima je donedavni prvak u bantam kategoriji TJ Dillashaw od njujorške komisije suspendiran na godinu dana. No, ta informacija ne znači puno jer se još čeka odluka USADA-e koja ima konačnu riječ o duljini suspenzije, prenosi Fight site.

TJ Dillashaw has been suspended for a year by the NYSAC, according to sources. A formal announcement is expected to be made this AM. Unclear at this time if he will be suspended longer by USADA but this is a NYSAC and USADA issue. Also unclear what he failed for. Developing.