Dina Levačić u 3 ujutro krenula iz Visa, čeka je 15 sati plivanja

Dok je sav ostali puk bio u dubokom snu, Dina Levačić u 3 sata ujutro u četvrtak krenula je u svoju novu avanturu.

Mlada i hrabra Solinjanka (23) godinu dana nakon neuspjelog pokušaja plivanja dionice od Visa do Splita krenula je u 'popravni ispit'. Lani je zastala na samo tri kilometra od cilja kada se isrcpljena od morskih struja počela gušiti.

- Nakon 51 km i iscrpljenosti uslijed plivanja i borbe sa snažnim kurentom Dina je odustala zbog dišnih problema. Ona plače, a mi smo ponosni na nju - pisalo je na njezinim društvenim mrežama.

Izvukli pouke

Ovaj novi pothvat nazvan je 'Baza je doć plivajući, a predviđeno je da na Rivu stigne poslije 18 sati. Ovu je rutu prije 44 godine svladao Veljko Rogošić.

- Zasad je prognoza da će u početku biti malo vjetra u glavu, ali ne bi trebalo biti ništa preteško. Onda ćemo vidjeti i taj zadnji dio koji se prošle godine činio 'lako ćemo'. Neću reći da me toga najviše strah, ali nadam se da će i to proći dobro, da neću ostati kraj Čiova, nego da ću ove godine doći do Rive - rekla je Dina.

- Ostaje žal za tim, ali imam opet priliku. Vjerujem da ću ove godine uspjeti. Izvukli smo pouke. Ove godine smo bili malo pametniji oko pripreme, odabira datuma i vremena plivanja pa će biti lakše. Naravno, bit će najteže na kraju kada ću već biti iscrpljena fizički i psihički, ali vjerujem da će se naći još ona trunka snage za doći do kraja.