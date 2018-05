Dina otplivala dionicu od Solina do Splita u humanitarne svrhe

Splićanka Dina Levačić, jedina Hrvatica koja je preplivala La Manche, danas je u humanitarne svrhe plivala od Gospina otoka u Solinu do splitske Rive.

- Iako plivam na dan zaštitnika Splita, sv. Duje, maraton nosi naziv “Dina za Mir” jer je posvećen centru za rehabilitaciju djece i odraslih Mir u Rudinama - napisala je Dina u tekstu za 24sata u kojem je najavila svoj pothvat.

- Na početku će biti malo izazovan jer je rijeka Jadro čak i na ušću jako hladna, samo je 14 stupnjeva, i to će me pratiti nekakvih kilometar, kilometar i pol, sve do otočića Barbarinca, gdje je more već toplije, oko 20 stupnjeva, što je za mene idealno - napisala je.

Splićanki je ovo bila generalka za put na Havaje gdje će pokušati preplivati treći od sedam najvećih svjetskih maratona.

Ovo je trenutak u kojem je stigla do splitske rive.

POGLEDAJTE VIDEO