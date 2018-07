Dina, što radiš danas? Evo baš plivam od Visa sve do - Splita!

Dok ovo čitate, Dina Levačić je već daleko iza sebe ostavila otok Vis i pliva prema Splitu. Novi je to pothvat hrabre maratonke, ta 54 kilometra planira preplivati za 16 sati.

Start je u četiri na viškoj rivi, s koje će je ispratiti rijetki, a cilj na splitskoj rivi, gdje joj spremaju veliki doček. Maraton je zahtjevan, no ne koliko neki drugi koje je isplivala, kao ni oni koje tek planira isplivati.

- Dužina plivanja nije toliki problem, kao ni struje, najveći problem će biti sunce, slanost mora i vrućina, koja je jednako problematična kao i hladnoća. Nažalost, nema previše mogućnosti zaštite, na okus soli u ustima se moram naviknuti, krema za sunčanje pomaže kod opeklina, a vazelin koristim da me ne nažulja kostim. Koža nakon 16 sati u moru postane jako osjetljiva - otkriva nam Dina.

Tijekom maratona Dina će piti energetske i proteinske napitke, a s broda u pratnji dodavat će joj ih mama.

- Plan je za 10-ak sati doplivati do Splitskih vrata, prije nego što Bračani i Šoltani počnu potezati konop do otočića Mrduje, a onda za nekakvih šest sati do splitske rive - zaključila je ambiciozna Splićanka.