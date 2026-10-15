Obavijesti

Sport

Komentari 3
NOVI ISPIT

Dinamo - Anderlecht: Evo gdje gledati 'modre' u Europskoj ligi

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Dinamo - Anderlecht: Evo gdje gledati 'modre' u Europskoj ligi
Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dinamo večeras na Maksimiru dočekuje Anderlecht i lovi prvu europsku pobjedu nakon derbija i šoka na Poljudu

Admiral

Dinamo večeras nastavlja nastup u ligaškoj fazi Europske lige, a na Maksimir mu u drugom kolu stiže Anderlecht. Podsjetimo, "modri" su u prvom kolu podijelili bodove s Hapoelom u utakmici bez golova, a sad će po prvi put ove sezone igrati pred svojim navijačima u Europskoj ligi. Izravan televizijski prijenos u Hrvatskoj bit će na Areni Sport 2.

Modri europski susret dočekuju nakon poraza u najvećem hrvatskom derbiju, u kojem ih je Hajduk na Poljudu pobijedio 2-1. Splićani su tom pobjedom preuzeli vrh prvenstvene ljestvice.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka
Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Vjerujem da ćemo dobro reagirati, treba nam jedna dobra utakmica, svjestan sam da poslije derbija nitko nije bio sretan. Svi rade dobro, nema laganih suparnika, ali jedna pobjeda bi nas sve digla, to očekujem od momčadi - rekao je trener Dinama Mario Kovačević, pa dodao:

- Forma igrača? Bit će nekih promjena, i prije Hajduka sam govorio kako su uvijek nezgodne prve utakmice poslije reprezentativne stanke. Nismo bili zadovoljni, o drugom poluvremenu neću ni pričati. Radimo dobro, vjerujem da će se sad to konačno vidjeti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Sjećaš li se mene? Igrali su za Dinamo, neki bili i zvučna pojačanja pa pali u zaborav...
PREPOZNAJETE LI ASOVE?

FOTO Sjećaš li se mene? Igrali su za Dinamo, neki bili i zvučna pojačanja pa pali u zaborav...

Neki su došli u skupim transferima, neki kao talenti od kojih se puno očekivalo, neki su dobili i važne uloge, a većina su ispali čisti prolaznici. Sjećate li se ovih bivših dinamovaca?
Kolindina kći nekad je osvajala medalje. Evo čime se sad bavi
FOTO: KLIZAČKA ŠAMPIONKA

Kolindina kći nekad je osvajala medalje. Evo čime se sad bavi

Katarina Kitarović: od prvakinje u klizanju do znanstvenice na Harvardu i Londonskom institutu! Njena nevjerojatna putanja fascinira sve, a obitelj je ponosna na njene uspjehe
Uklizao joj je u poruke pa je osvojio! Zvijezda Reala sve radi uz pristanak bujne Ukrajinke
FOTO: OŽENIO SE U TRENIRCI

Uklizao joj je u poruke pa je osvojio! Zvijezda Reala sve radi uz pristanak bujne Ukrajinke

Andrij Lunin, golman Real Madrida i ukrajinske reprezentacije, u braku je s Anastasijom Tamazovom. Ona je ukrajinska influencerica i osoba aktivna na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026