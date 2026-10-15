Dinamo - Anderlecht: Evo gdje gledati 'modre' u Europskoj ligi

Dinamo večeras nastavlja nastup u ligaškoj fazi Europske lige, a na Maksimir mu u drugom kolu stiže Anderlecht. Podsjetimo, "modri" su u prvom kolu podijelili bodove s Hapoelom u utakmici bez golova, a sad će po prvi put ove sezone igrati pred svojim navijačima u Europskoj ligi. Izravan televizijski prijenos u Hrvatskoj bit će na Areni Sport 2.

Modri europski susret dočekuju nakon poraza u najvećem hrvatskom derbiju, u kojem ih je Hajduk na Poljudu pobijedio 2-1. Splićani su tom pobjedom preuzeli vrh prvenstvene ljestvice.

Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Vjerujem da ćemo dobro reagirati, treba nam jedna dobra utakmica, svjestan sam da poslije derbija nitko nije bio sretan. Svi rade dobro, nema laganih suparnika, ali jedna pobjeda bi nas sve digla, to očekujem od momčadi - rekao je trener Dinama Mario Kovačević, pa dodao:

- Forma igrača? Bit će nekih promjena, i prije Hajduka sam govorio kako su uvijek nezgodne prve utakmice poslije reprezentativne stanke. Nismo bili zadovoljni, o drugom poluvremenu neću ni pričati. Radimo dobro, vjerujem da će se sad to konačno vidjeti.