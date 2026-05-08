SPEKTAKL U ZAGREBU

Dinamo baš dugo nije slavio na Maksimiru protiv Hajduka. Zato ovaj susret ima posebnu težinu!

Piše Jakov Drobnjak,
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Sunčana subota donosi "vječni derbi" na Maksimiru! Dinamo želi pobjedu za kraj sjajne sezone, dok Hajduk traži tračak sunca u turbulentnoj godini. Tko će slaviti?

U subotu prognoza kaže da će sunce obasjati glavni grad i tako je stvorena savršena podloga za spektakl na Maksimiru. U 16 sati na maksimirskom terenu igrat će se zadnji "vječni derbi" ove sezone. Dinamo je osigurao naslov, Hajduk je drugi na tablici i derbi neće rezultatski ništa promijeniti. Ipak, posebna je stvar pobijediti u derbiju, "bocnuti" najvećeg rivala nakon utakmice i obje momčadi "ganjat" će taj prestiž u subotu.

Uoči derbija, Dinamo se podsjetio jedne bolne činjenice. Zagrepčani najvećeg rivala na Maksimiru nisu pobijedili u pet uzastopnih ligaških susreta. Zadnju domaću pobjedu donio je Ante Čačić 26. veljače 2023. godine kada je Hajduk Ivana Leke dobio četiri komada u mrežu. Tada su Arijan Ademi i Martin Baturina u 10 minuta načeli Hajduk, a Luka Ivanušec s dva gola dovršio posao. Taj zimski dan pao je i snijeg pa su i grude letjele s tribina na teren, a navijačima Dinama zasigurno je hladno u srcima jer tako dugo čekaju pobjedu nad Hajdukom kod kuće. 

Pobjedom bi Dinamo stavio trešnju na vrh torte ove sjajne sezone. Naslov je u džepu, a dobiti Hajduk za kraj sanjaju svi u Zagrebu. Guštat će plava vojska ako "modri" uzmu tri boda i odgurnu Hajduk još dalje od sebe na tablici. Baš zato su u glavnom gradu svi "nabrijani" na derbi. Dugo nije bilo trijumfa kod kuće, a ovaj bi donio pravu rapsodiju oduševljenja. Zato je u glavama dinamovaca samo jedna misao - pobjeda.

"Bili" su u tih zadnjih pet susreta u Zagrebu dva puta uzeli puni plijen i tri puta odigrali neriješeno. Naravno, Gonzalo Garcia i njegove trupe dat će sve od sebe da nastave ovaj niz i pobjedom donesu tračak sunca u ovu sezonu koja nije bila bajna za njih. Poraz bi donio zaostatak od 18 bodova te, iako je sve gotovo, nitko u Splitu ne želi vidjeti takav minus pa da još moraju slušati zagrebačko slavlje do kraja sezone. Donijeti malo crnila u šampionsko raspoloženje najljućeg rivala vjerojatno je jedino na pameti igračima Hajduka.

Ona stara kaže: derbi je derbi, i tako je bilo i bit će. Bez obzira na poziciju, bodove i formu ova utakmica je praznik hrvatskog nogometa. Maksimir je pun, a puna je i južna tribina. Boysi i Torcida vodit će ljuti boj na tribinama, a dvije momčad će se nadigravati na terenu. Pobjednik će se lijepo nasladiti "muci" gubitnika, a navijače čeka pravi spektakl. Sunce, Maksimir, subota, 16 sati. Najveći hrvatski derbi!

