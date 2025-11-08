Dinamo bez Mišića mora u Pulu! Tko će zaigrati na desnom beku, jedino se zna da neće Theophile

Dinamo se u nedjelju nakon točno 160 dana vraća u Pulu. Zadnji put "modri" su na Aldo Drosini gostovali 5. travnja ove godine, glatko izgubili 3-0, pa je samo nekoliko dana poslije toga smijenjen Fabio Cannavaro. Zagrepčani su u proteklih sedam mjeseci već potrošili i Sandra Perkovića, a danas opasno "visi" i Mario Kovačević. Situacija u Maksimiru nije dobra, rezultatski je to sve još OK, ali Dinamo je svakim danom u sve većoj krizi. I ni izbliza ne izgleda kao početkom sezone.

