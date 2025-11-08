Zadnje gostovanje 'modrih' na Aldu Drosini donijelo je otkaz Fabiju Cannavaru. Kovačević na desnom beku ima dvije opcije, ili će dati priliku Mikiću ili će opet na toj poziciji žrtvovati Lisicu
Dinamo bez Mišića mora u Pulu! Tko će zaigrati na desnom beku, jedino se zna da neće Theophile
Dinamo se u nedjelju nakon točno 160 dana vraća u Pulu. Zadnji put "modri" su na Aldo Drosini gostovali 5. travnja ove godine, glatko izgubili 3-0, pa je samo nekoliko dana poslije toga smijenjen Fabio Cannavaro. Zagrepčani su u proteklih sedam mjeseci već potrošili i Sandra Perkovića, a danas opasno "visi" i Mario Kovačević. Situacija u Maksimiru nije dobra, rezultatski je to sve još OK, ali Dinamo je svakim danom u sve većoj krizi. I ni izbliza ne izgleda kao početkom sezone.
