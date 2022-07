Dinamo će ove sezone imati baš veliku podršku navijača? Sve će pokazati Lokomotiva u petak...

Dinamo će u petak novu prvenstvenu sezonu otvoriti dvobojem protiv Lokomotive. Modri će tako po četvrti put u posljednjih sedam sezona domaće prvenstvo otvoriti gradskim obračunom s "lokosima" koje su u tom periodu svaki put svladali na startu sezone. Zanimljivo, Zagrepčani u posljednjem desetljeću i nisu toliko uvjerljivi na otvaranju HNL-a, čak četiri puta u sezonu nisu ušli s tri boda.

Zahtjevnije pripreme i sporiji ulazak u formu iskoristili su Inter Zaprešić (1-1, 2012.), Hajduk (1-1, 2015.), Rudeš (1-1, 2018.) i Slaven Belupo koji je prošle sezone u 1. kolu slavio u Maksimiru s 2-0. U Maksimiru moraju ovih dana biti pažljivi, ozbiljno shvatiti Lokomotivu kako još jednom ne bi na početku sezone "dobili po prstima". I uveli se u nepotrebne probleme.

Dinamo posljednjih sezona nije imao veliku podršku navijača na otvaranju sezone, na to je vjerojatno utjecala i višegodišnja dominacija "modrih" koji dulje vrijeme nisu imali ozbiljnu konkurenciju na HNL terenima. No prošla sezona bila je zanimljivija no ikad, Dinamovi navijači su se u finišu prvenstva vratili na tribine, u velikom broju (16.532 gledatelja s Torcidom) stigli i na Superkup protiv Hajduka.

E sada, veliko je pitanje koliko će gledatelja doći u petak na otvaranje nove sezone, prvenstveni ogled s Lokomotivom? Dinamo se znatno pojačao (Drmić, Ljubičić, B. Šutalo, Brkljača) ovoga ljeta, u Zagrebu je zavladala pozitivna atmosfera, u gradu se opet po svim kafićima priča o Dinamu. No hoće li navijači u većem broju stići u Maksimir? Nadamo se...

Dinamo je prošle godine prvenstvenu sezonu otvorio domaćim porazom od Slaven Belupa (2-0), a tada je u Maksimir stiglo tek 570 gledatelja. Godinu dana ranije zbog korona virusa nije bilo navijača u 1. kolu protiv Lokomotive (6-0), dok je 2019. godine isti suparnik u Maksimir privukao "tek" 3132 gledatelja. Malo, jako malo. Pogotovo ako pričamo o Dinamu.

Ozbiljniju posjećenost Zagrepčani na otvaranju HNL sezone ne pamte od 2015. godine kada je u Maksimir stigao Hajduk (1-1). Par dana ranije po prvi put su u pritvoru završila braća Mamić, Dinamo je i tih dana izgledao dobro, pa je veliki derbi u 1. kolu bio veliki mamac za zagrebačku publiku. I Splićani su u Zagreb privukli 23.631 gledatelja. Brojku koja se u petak ni izbliza ne može očekivati.

U Dinamu pak vjeruju kako će ova sezona biti "jača" od drugih, kako će navijači u dosta većem broju posjećivati Dinamove domaće utakmice. Za sada je prodano više od 3500 godišnjih ulaznica, Bad Blue Boysi su najavili veliki povratak na tribine, pa optimisti vjeruju kako će u petak na tribinama biti i do 5000 gledatelja. Igrači su to zaslužili, a to bi bila i treća najveća posjeta na Dinamovom otvaranju HNL-a u posljednjih 10 godina. Za početak, sasvim dovoljno...

Dinamove utakmice na otvaranju HNL sezone

2021. godina

Dinamo - Slaven Belupo 0-2 (16. srpnja)

- 570 gledatelja

2020. godina

Dinamo - Lokomotiva 6-0 (16. kolovoza)

- bez gledatelja, korona

2019. godina

Dinamo - Lokomotiva 3-0 (19. srpnja)

- 3132 gledatelja

2018. godina

Dinamo - Rudeš 1-1 (27. srpnja)

- 2687 gledatelja

2017. godina

Dinamo - Istra 1961 2-0 (15. srpnja)

- 3980 gledatelja

2016. godina

Dinamo - Lokomotiva 2-1 (17. srpnja)

- 2103 gledatelja

2015. godina

Dinamo - Hajduk 1-1 (12. srpnja)

- 23.631 gledatelj

2014. godina

Dinamo - Slaven Belupo 4-0 (18. srpnja)

- 1820 gledatelja

2013. godina

Dinamo - Osijek 3-1 (12. srpnja)

- 8000 gledatelja

2012. godina

Dinamo - Inter 1-1 (21. srpnja)

- 1500 gledatelja

